Полоцкие таможенники встречают свой профессиональный праздник

«Таможня дает добро» — крылатая фраза из известного кинофильма имеет особое значение в таможенной сфере. Все в порядке — к такой трактовке стремится в своей работе главный инспектор отдела таможенного оформления и контроля №2 Новополоцкого таможенного поста Витебской таможни старший смены Василий Егоров.

После окончания в 2000 году Полоцкого госуниверситета у него была служба в воздушно-десант­ных войсках, которая во многом помогла определиться с выбором дальнейшего профессионального пути. Служба в таможенных органах казалась именно тем местом, где проявляются главные мужские качества — ответ­ственность, принципиальность, честность, надежность, уверенность в себе.

С 2003 года Василий Дмитриевич начал трудовой путь инспектором республиканского пункта таможенного оформления «Полоцк», где осуществляются оформление и контроль транспортных средств, прибывающих и убывающих с территории Евразийского экономического сообщества. Нередко приходится вникать в самые разнообразные технологические процессы. Сотрудник таможни должен в совершен­стве знать правила и процедуры, относящиеся к таможенной деятельности, а также свои права и обязанности, а еще разбираться в психологии людей, быть предельно внимательным и пунктуальным, владеть оперативной обстановкой.

Когда человек находит себя в профессии, он способен на многое. За время службы профессиональные навыки Василия Дмитриевича во многом совершенствовались и за счет повышения уровня образования. И в должности уже главного инспектора отдела таможенного оформления и контроля №2 Новополоцкого таможенного поста Витебской таможни старший смены Василий Егоров несет службу достойно.

«Конечно, определенный опыт работы позволяет выполнять некоторые процедуры быстрее, но это не повод расслабляться, — уверен Василий Дмитриевич. — За сутки через наш пункт пропуска проходит около 40 железнодорожных составов, каждый нужно оформить, досмотреть. И таможенный контроль нужно сделать качественно, оперативно, чтобы не нарушать график следования составов и в то же время незаметно для посторонних». Хорошего сотрудника таможенной службы неизменно выделяют отличная память, умение оперативно принимать решения в сложных ситуациях, наблюдательность, развитая интуиция. И Василий Егоров — из их числа. Как и многие сотрудники отдела таможенного оформления и контроля №2 Новополоцкого таможенного поста Витебской таможни, который располагается на железнодорожной станции Полоцк.

…Василий Дмитриевич признается, что работает с интересом и удовольствием. Находит время и для любимых увлечений — пчеловодства, рыбалки, походов в лес за грибами. Но настоящие вдохновение и радость дарит семья — жена Наталья, сын Дмитрий, дочка Дашенька. Василий надеется, что в свое время дети сделают правильный жизненный выбор, потому что перед глазами — достойный пример профессионального и добросовестного отношения родителей к своему делу.