23 года охраняют порядок на Полотчине

Уважаемые военнослужащие, гражданский персонал в/ч 5530!

Искренне поздравляю с Днем части!

За 23 года наша войсковая часть прошла серьезный путь становления. Школу мужества освоили тысячи ребят, получив воинскую закалку, приобретя бесценный опыт, став настоящими защитниками Отече­ства.

Годы службы для солдат и офицеров части стали делом всей жизни. Уверен, что сегодня личному составу по плечу задачи любой сложности: будь то разминирование взрывчатых веществ или патрулирование городских улиц — вы с честью несете нелегкую и порой опасную службу.

Благодарю за взаимодейст­вие ветеранов. Ваши знания и опыт находят достойное применение, а заложенные вами традиции сохраняются и развиваются. Спасибо и нашему тылу — членам семей военнослужащих, которые всегда поддерживают, вдохновляют и гордятся нами.

Товарищи офицеры, прапорщики, сержанты и солдаты! Желаю с честью нести звание воина внутренних войск, успешно выполнять стоящие перед нами задачи, быть настоящими защитниками для любимых людей!

Командир части Сергей Климович, подполковник.

Порядок и спокойствие на улицах нашего города — заслуга командования и личного состава войсковой части 5530. Уже больше двадцати лет воины внутренних войск охраняют полочан. История части начинается в 1994 году с аварийно-спасательного батальона. Впоследствии воинское формирование приобрело статус специального милицейского батальона.

Девиз военнослужащих внутренних войск «Долг! Честь! Отечест­во!» — не дань моде, а образ служения Родине и белорусскому народу. Современные стражи правопорядка доказывают это высокими показателями в служебно-боевой деятельности.

Полочане достойно выполняют различные обязанности в подразделениях соединения, 7 отдельной милицейской бригаде.

Современные условия заставляют внутренние войска двигаться вперед. Охрану и оборону территории военного городка выполняет дежурное подразделение, способное оказать достойное сопротивление неприятелю. — Почти ежедневно военнослужащие нашей части обеспечивают общественный порядок в Полоцке и Новополоцке. Личный состав принимает участие в охране общественного порядка при проведении общественно-политических и спортивно-массовых мероприятий. Военнослужащие делают все возможное, чтобы на улицах городов было спокойно, и поэтому жители региона могут не волноваться за свою безопасность, — отмечает заместитель командира части по идеологической работе Андрей Динькевич.

На базе в/ч 5530 в августе в рамках Года боевой подготовки были проведены военно-тактические состязания с целью более качественной подготовки военнослужащих. Соревнования проходили в несколько этапов, на каждом из которых чувствовался здоровый дух сплоченности и взаимовыручки. Восторженная поддержка сослуживцев придавала уверенность в своих силах, и в упорной борьбе команды войсковой части 5530 завоевали высшую ступень пьедестала!

…Белорусская земля до сих пор хранит в себе множество боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Саперы части за прошлый год совершили 320 выездов и обезвредили 3007 взрывоопасных предметов. В распоряжении саперов — самые современные поисковые устройства, взрывотехническое оборудование и предметы индивидуальной защиты, позволяющие выполнить любую задачу.

Военнослужащие воинской части выполнили более семи тысяч задач по охране общественного порядка, задержали больше двух тысяч нарушителей общественного порядка.

Гордость воинской части — духовой оркестр. Без него не обходится ни одно значимое мероприятие: военные парады, творческие фестивали, конкурсы, городские праздники… Везде оркестр в/ч 5530 становится не только непременным участником, но и украшением, создавая своей игрой праздничную атмосферу, радуя знатоков и просто любителей настоящего искусства.

Значительное место в патриотическом воспитании военнослужащих занимает ветеран­ская организация. Члены совета ветеранов регулярно проводят с молодежью беседы, передавая бесценный профессиональный опыт современным стражам порядка, рассказывая об истории внутренних войск и части.

Быть защитником своей земли — и призвание, и ответственность. И эту ответственность полоцкие стражи правопорядка несут достойно, уверенно решая служебно-боевые задачи.