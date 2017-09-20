23 года охраняют порядок на Полотчине
Уважаемые военнослужащие, гражданский персонал в/ч 5530!
Искренне поздравляю с Днем части!
За 23 года наша войсковая часть прошла серьезный путь становления. Школу мужества освоили тысячи ребят, получив воинскую закалку, приобретя бесценный опыт, став настоящими защитниками Отечества.
Годы службы для солдат и офицеров части стали делом всей жизни. Уверен, что сегодня личному составу по плечу задачи любой сложности: будь то разминирование взрывчатых веществ или патрулирование городских улиц — вы с честью несете нелегкую и порой опасную службу.
Благодарю за взаимодействие ветеранов. Ваши знания и опыт находят достойное применение, а заложенные вами традиции сохраняются и развиваются. Спасибо и нашему тылу — членам семей военнослужащих, которые всегда поддерживают, вдохновляют и гордятся нами.
Товарищи офицеры, прапорщики, сержанты и солдаты! Желаю с честью нести звание воина внутренних войск, успешно выполнять стоящие перед нами задачи, быть настоящими защитниками для любимых людей!
Командир части Сергей Климович, подполковник.
Порядок и спокойствие на улицах нашего города — заслуга командования и личного состава войсковой части 5530. Уже больше двадцати лет воины внутренних войск охраняют полочан. История части начинается в 1994 году с аварийно-спасательного батальона. Впоследствии воинское формирование приобрело статус специального милицейского батальона.
Девиз военнослужащих внутренних войск «Долг! Честь! Отечество!» — не дань моде, а образ служения Родине и белорусскому народу. Современные стражи правопорядка доказывают это высокими показателями в служебно-боевой деятельности.
Полочане достойно выполняют различные обязанности в подразделениях соединения, 7 отдельной милицейской бригаде.
Современные условия заставляют внутренние войска двигаться вперед. Охрану и оборону территории военного городка выполняет дежурное подразделение, способное оказать достойное сопротивление неприятелю. — Почти ежедневно военнослужащие нашей части обеспечивают общественный порядок в Полоцке и Новополоцке. Личный состав принимает участие в охране общественного порядка при проведении общественно-политических и спортивно-массовых мероприятий. Военнослужащие делают все возможное, чтобы на улицах городов было спокойно, и поэтому жители региона могут не волноваться за свою безопасность, — отмечает заместитель командира части по идеологической работе Андрей Динькевич.
На базе в/ч 5530 в августе в рамках Года боевой подготовки были проведены военно-тактические состязания с целью более качественной подготовки военнослужащих. Соревнования проходили в несколько этапов, на каждом из которых чувствовался здоровый дух сплоченности и взаимовыручки. Восторженная поддержка сослуживцев придавала уверенность в своих силах, и в упорной борьбе команды войсковой части 5530 завоевали высшую ступень пьедестала!
…Белорусская земля до сих пор хранит в себе множество боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Саперы части за прошлый год совершили 320 выездов и обезвредили 3007 взрывоопасных предметов. В распоряжении саперов — самые современные поисковые устройства, взрывотехническое оборудование и предметы индивидуальной защиты, позволяющие выполнить любую задачу.
Военнослужащие воинской части выполнили более семи тысяч задач по охране общественного порядка, задержали больше двух тысяч нарушителей общественного порядка.
Гордость воинской части — духовой оркестр. Без него не обходится ни одно значимое мероприятие: военные парады, творческие фестивали, конкурсы, городские праздники… Везде оркестр в/ч 5530 становится не только непременным участником, но и украшением, создавая своей игрой праздничную атмосферу, радуя знатоков и просто любителей настоящего искусства.
Значительное место в патриотическом воспитании военнослужащих занимает ветеранская организация. Члены совета ветеранов регулярно проводят с молодежью беседы, передавая бесценный профессиональный опыт современным стражам порядка, рассказывая об истории внутренних войск и части.
Быть защитником своей земли — и призвание, и ответственность. И эту ответственность полоцкие стражи правопорядка несут достойно, уверенно решая служебно-боевые задачи.