22 сентября в рамках Всемирного дня без автомобиля приглашаем вас провести день без личного автотранспорта

22 сентября в рамках Всемирного дня без автомобиля приглашаем вас провести день без личного автотранспорта, отдав предпочтение общественному транспорту, велосипедным и пешим прогулкам. Главный девиз Дня «Город как пространство для людей, пространство для жизни».

Слишком большое количество машин — проблема не только больших городов. Эта проблема давно стала глобальной. Автотранспорт разрушает и биосферу планеты, и самого человека.

Конечно, полностью отказаться от автомобилей невозможно. Всемирный день без автомобиля призван напомнить общественности о проблемах, которые несет с собой автотранспорт. Ведь один автомобиль поглощает около 120 кг кислорода при сжигании примерно 50 литров бензина, вырабатывая при этом различные выхлопные газы. Проехали 20 км на машине — в атмосферу попало 5 кг СО2. Давайте изменим эти простые подсчеты хотя бы на один день, Всемирный день без автомобиля, 22 сентября!