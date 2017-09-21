НАЗОВИТЕ СВОИ ЛЮБИМЫЕ ТОРГОВЫЕ МАРКИ И СТАНЬТЕ ОБЛАДАТЕЛЕМ ЗОЛОТОГО ИЛИ СЕРЕБРЯНОГО СЛИТКА!

НАЗОВИТЕ СВОИ ЛЮБИМЫЕ ТОРГОВЫЕ МАРКИ И СТАНЬТЕ ОБЛАДАТЕЛЕМ ЗОЛОТОГО ИЛИ СЕРЕБРЯНОГО СЛИТКА!

До конца сентября в Беларуси продолжится второй этап народного голосования Премии потребительского признания «Народная Марка», который покажет, какие бренды и производители непродовольственных товаров и услуг сегодня занимают ведущие позиции в сердцах белорусских потребителей.

Организаторы Премии приглашают всех, кто заинтересован в повышении качества товаров и услуг в нашей стране, принять участие в голосовании и назвать свои любимые бренды и производителей, чью продукцию и сервис вы готовы рекомендовать.

Сделать это очень просто. Анкета доступна на официальном сайте Премии narodnayamarka.by и содержит перечень номинаций товаров и услуг, принимающих участие в голосовании. Напротив каждой номинации вам необходимо самостоятельно внести название одной, самой предпочитаемой вами торговой марки. Напоминаем, что каждый участник может заполнить только одну анкету на каждом из двух этапов голосования. Проголосовать можно даже с мобильного телефона. Анкету можно заполнить в любое удобное для вас время, в один или несколько подходов – все введенные данные сохраняются автоматически.

А в качестве поощрения, все, кто корректно заполнит анкету Премии, получат возможность стать обладателями одного из 10 золотых и 100 серебряных слитков от организаторов! Поэтому не забудьте указать в анкете свои личные данные для связи с вами в случае выигрыша слитка. Имена победителей будут определены на заседании Наблюдательного совета Премии 13 октября, а наблюдать за подведением итогов все желающие смогут онлайн на narodnayamarka.by.

Внесите свой вклад в выбор народных брендов! Проголосуйте прямо сейчас!

Подробная информация о Премии на официальном сайте narodnayamarka.by.