Сегодня — Всемирный день без автомобиля. В Полоцке в этот день многие отказываются от неэкологичных личных транспортных средств

Сегодня — Всемирный день без автомобиля. В нашем городе традиционно в этот день многие отказываются от неэкологичных личных транспортных средств. Сегодня в Полоцке проводятся конкурсы «Самая мобильная организация Полоцкого района» и «Самое мобильное учебное заведение Полоцкого района».

А завтра финальным аккордом Европейской недели мобильности станет День мобильности в ТРЦ «Манеж». Приходите к 11.00. Медики приглашают поучаствовать в акции «Узнай свое давление» и проводят флешмоб, также в 11.00 начнутся акция «Белгосстрах за мобильность» и инклюзия посредством общественного транспорта. А все желающие смогут пройти тест на знание билетов по Правилам дорожного движения с 12.00.

В 13.00 — показательные выступления дзюдоистов, в 14.00 — мастер-класс по велоезде. Подведение итогов Европейской недели мобильности будет сопровождаться концертно-развлекательной программой, подвижными играми, флешмобом и викторинами.

Кроме того, команда филиала «Автопарк №2 г.Полоцка» примет участие в соревнованиях профессионального мастерства среди водителей автобусов и грузовиков Витебской области.