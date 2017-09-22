Завтра в Полоцке пройдет яркий проект «Поэтический open-air «Стихи над городом»

Яркий проект «Поэтический open-air «Стихи над городом» уже стал имиджевым меро­приятием нашего города. Зав­тра, 23 сентября, с 11.00 до 13.00 на площадке у памятного знака «Полоцк — географический центр Европы» для полочан и гостей подготовлена насыщенная программа «Новое ПРОчтение», которая и завершит очередной сезон.

На протяжении двух часов своим творчеством будут радовать поэты и музыканты Полотчины. А любителей хенд-мейда ждут мастер-классы.

Поклонники интеллектуального отдыха также не останутся без внимания, а книголюбы по достоинству оценят уличный буккроссинг. Для самых маленьких будет работать детская площадка. Ждем вас!