Практика выездных заседаний в Полоцком районе
Работа председателя сельисполкома всегда на виду: у всех и у каждого. Рабочий день не нормируется часами и не ограничивается приемами в кабинете. Среди решаемых вопросов сложно выделить приоритетные, потому что любые проблемы, мнения или замечания людей, живущих по соседству, работающих рядом, являющихся односельчанами, родственниками, коллегами, друзьями, — важны.
«Сказал — сделал» — принцип работы председателя Фариновского сельисполкома Михаила Шульги. И расширенное выездное совещание председателей сельисполкомов Полоцкого района с участием заместителя председателя Полоцкого райисполкома Петра Петкевича и председателя Полоцкого районного Совета депутатов Иосифа Грибовича, которое состоялось на территории Фариновского сельсовета, показало слаженную работу всех служб и ведомств.
Реорганизация — на пользу
Главное внимание участников совещания уделялось вопросам благоустройства населенных пунктов, учреждений и организаций Фариновского сельсовета. Как всегда, высокий уровень держат работники сферы образования. Директор Фариновской детского сада-средней школы Полоцкого района Светлана Зуева, встречая участников совещания вместе с начальником отдела образования, спорта и туризма Полоцкого райисполкома Ириной Дроздовой, отметила положительные итоги подготовки к новому учебному году, а также прошедшей в минувшем году реорганизации учреждения образования путем присоединения Руднянской базовой школы.
Пётр Петкевич обратил внимание на своевременную заготовку овощной продукции для школьной столовой. По достоинству оценили председатели сельисполкомов благоустройство территории школы — нарядные, яркие клумбы, архитектурные формы, оригинальные кованые композиции, в изготовлении которых оказал помощь СООО «Новополоцкий завод технологических металлоконструкций», радуют школьный коллектив и жителей поселка.
Немало интересных идей по оформлению территории предлагает и коллектив ГУО «Фариновский ясли-сад Полоцкого района» (заведующая Т.В.Жаховская), который шестой год подряд удерживает лидерство среди детских садов Полоцкого района по благоустройству. Каждый уголок оформлен красочными композициями. Все — из подручных материалов и обязательно с частичкой душевного тепла.
Везде порядок
Также в графике посещений участниками выездного совещания значились Фариновское лесничество, железнодорожная станция, кладбище в д.Рогачи, Руднянский ФАП, объекты торговли Полоцкого райпо — в д.Фариново (магазин №19) и аг.Рудня (магазин №23). Первый заместитель председателя правления Полоцкого райпо Татьяна Кулинок сообщила о подготовке к капитальному ремонту магазина №19 в Фаринове, работы планируется начать уже в ближайшее время, закуплено новое современное оборудование, чтобы ежедневные покупки приносили удовольствие и покупатель «голосовал» рублем за качество товаров и достойное обслуживание.
Для души
Тепло и душевно встречали председателей сельисполкомов работники учреждений культуры Фариновского сельсовета: участники театра миниатюр Руднянского СДК (директор Ия Вериго) Сергей Кримовский и Алина Игнатьева, заведующая Руднянской библиотекой Мария Нестерова, коллектив Фариновского центра культуры и досуга (директор Алёна Ключникова), Фариновской библиотеки (заведующая Инна Горбатенко). На каждом объекте участники совещания отмечали гармоничное сочетание творчества и порядка.
Деловой разговор
Более детально работа Фариновского сельисполкома обсуждалась уже с участием руководителей и специалистов районных служб и ведомств: Полоцких РОВД, ГРОЧС, КУП «ЖКХ г.Полоцка», ГУ «Полоцкий зональный центр гигиены и эпидемиологии», Новополоцкой горрайинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды, ДРСУ-182, УП «Полоцкводоканал», землеустроительной службы Полоцкого райисполкома.
Среди актуальных тем — оказание помощи в наведении порядка в населенных пунктах сельсовета, оценка уровня работы структурных подразделений КУП «ЖКХ г.Полоцка», приведение в надлежащее состояние дорог, жилфонда, дворовых территорий домов, обустройство детской площадки в д.Фариново, соблюдение графика вывоза мусора, ремонт и замена мусорных контейнеров.
Конечно, вопросов всегда хватает. Что-то сразу получается сделать, а что-то нет. Но выход находится всегда. И обязательно — сообща, благодаря взаимопониманию и поддержке всех служб и ведомств, расположенных на территории сельсовета, и, конечно, неравнодушных сельчан, без которых работа председателя сельисполкома не может быть успешной.
Комфорт и здоровье
Посещая Горчаковскую амбулаторию, председатели сельисполкомов обсудили важный социальный вопрос — определение одиноких пожилых граждан на соцкойки, чтобы люди, имеющие проблемы со здоровьем, не остались без надлежащего ухода. Депутат Полоцкого райсовета депутатов Олег Борисов, заместитель главного врача ГУЗ «Полоцкая центральная городская больница», проинформировал о регулярном контроле, который осуществляют медработники за данной категорией, и оперативном принятии решений.
Не снимается с повестки дня и подготовка к отопительному периоду. В Фаринове завершается ремонт отдельных участков теплотрассы, котельные в Фаринове и Рудне прошли проверку и получили паспорта готовности. Так, работники котельной в Фариново уже заготовили 5 тысяч кубометров щепы (95% от потребности), идет строительство дополнительного склада для хранения местных видов топлива. В Рудне котельная работает на дровах, уже заготовлено больше половины необходимого объема.