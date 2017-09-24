Практика выездных заседаний в Полоцком районе

Работа председателя сельисполкома всегда на виду: у всех и у каждого. Рабочий день не нормируется часами и не ограничивается приемами в кабинете. Среди решаемых вопросов сложно выделить приоритетные, потому что любые проблемы, мнения или замечания людей, живущих по соседству, работающих рядом, являющихся односельчанами, родственниками, коллегами, друзьями, — важны.

«Сказал — сделал» — принцип работы председателя Фариновского сельисполкома Михаила Шульги. И расширенное выездное совещание председателей сельисполкомов Полоцкого района с участием заместителя председателя Полоцкого райисполкома Петра Петкевича и председателя Полоцкого районного Совета депутатов Иосифа Грибовича, которое состоялось на территории Фариновского сельсовета, показало слаженную работу всех служб и ведомств.

Реорганизация — на пользу

Главное внимание участников совещания уделялось вопросам благоустройства населенных пунктов, учреждений и организаций Фариновского сельсовета. Как всегда, высокий уровень держат работники сферы образования. Директор Фариновской детского сада-средней школы Полоцкого района Светлана Зуева, встречая участников совещания вместе с начальником отдела образования, спорта и туризма Полоцкого райисполкома Ириной Дроздовой, отметила положительные итоги подготовки к новому учебному году, а также прошедшей в минувшем году реорганизации учреждения образования путем присоединения Руднянской базовой школы.

Пётр Петкевич обратил внимание на своевременную заготовку овощной продукции для школьной столовой. По достоинству оценили председатели сельисполкомов благоустройст­во территории школы — нарядные, яркие клумбы, архитектурные формы, оригинальные кованые композиции, в изготовлении которых оказал помощь СООО «Новополоцкий завод технологических металлоконструкций», радуют школьный коллектив и жителей поселка.

Немало интересных идей по оформлению территории предлагает и коллектив ГУО «Фариновский ясли-сад Полоцкого района» (заведующая Т.В.Жаховская), который шестой год подряд удерживает лидер­ство среди детских садов Полоцкого района по благоустройству. Каждый уголок оформлен красочными композициями. Все — из подручных материалов и обязательно с частичкой душевного тепла.

Везде порядок

Также в графике посещений участниками выездного совещания значились Фариновское лесничество, железнодорожная станция, кладбище в д.Рогачи, Руднянский ФАП, объекты торговли Полоцкого райпо — в д.Фариново (магазин №19) и аг.Рудня (магазин №23). Первый заместитель председателя правления Полоцкого райпо Татьяна Кулинок сообщила о подготовке к капитальному ремонту магазина №19 в Фаринове, работы планируется начать уже в ближайшее время, закуплено новое современное оборудование, чтобы ежедневные покупки приносили удовольствие и покупатель «голосовал» рублем за качество товаров и достойное обслуживание.

Для души

Тепло и душевно встречали председателей сель­исполкомов работники учреждений культуры Фариновского сельсовета: участники театра миниатюр Руднянского СДК (директор Ия Вериго) Сергей Кримовский и Алина Игнатьева, заведующая Руднянской библиотекой Мария Нестерова, коллектив Фариновского центра культуры и досуга (директор Алёна Ключникова), Фариновской библиотеки (заведующая Инна Горбатенко). На каждом объекте участники совещания отмечали гармоничное сочетание творче­ства и порядка.

Деловой разговор

Более детально работа Фариновского сельисполкома обсуждалась уже с участием руководителей и специалистов районных служб и ведомств: Полоцких РОВД, ГРОЧС, КУП «ЖКХ г.Полоцка», ГУ «Полоцкий зональный центр гигиены и эпидемиологии», Новополоцкой горрайинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды, ДРСУ-182, УП «Полоцкводоканал», землеустроительной службы Полоцкого райисполкома.

Среди актуальных тем — оказание помощи в наведении порядка в населенных пунктах сельсовета, оценка уровня работы структурных подразделений КУП «ЖКХ г.Полоцка», приведение в надлежащее состояние дорог, жилфонда, дворовых территорий домов, обустройство детской площадки в д.Фариново, соблюдение графика вывоза мусора, ремонт и замена мусорных контейнеров.

Конечно, вопросов всегда хватает. Что-то сразу получается сделать, а что-то нет. Но выход находится всегда. И обязательно — сообща, благодаря взаимопониманию и поддержке всех служб и ведомств, расположенных на территории сельсовета, и, конечно, неравнодушных сельчан, без которых работа председателя сельисполкома не может быть успешной.

Комфорт и здоровье

Посещая Горчаковскую амбулаторию, председатели сельисполкомов обсудили важный социальный вопрос — определение одиноких пожилых граждан на соцкойки, чтобы люди, имеющие проблемы со здоровьем, не остались без надлежащего ухода. Депутат Полоцкого райсовета депутатов Олег Борисов, заместитель главного врача ГУЗ «Полоцкая центральная город­ская больница», проинформировал о регулярном контроле, который осуществляют медработники за данной категорией, и оперативном принятии решений.

Не снимается с повестки дня и подготовка к отопительному периоду. В Фаринове завершается ремонт отдельных участков теплотрассы, котельные в Фаринове и Рудне прошли проверку и получили паспорта готовности. Так, работники котельной в Фариново уже заготовили 5 тысяч кубометров щепы (95% от потребности), идет строительство дополнительного склада для хранения местных видов топлива. В Рудне котельная работает на дровах, уже заготовлено больше половины необходимого объема.