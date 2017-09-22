Полоцкому пограничному отряду 25 лет

Уважаемые пограничники, ветераны, работники Полоцкого пограничного отряда!

От имени командования и от себя лично поздравляю вас с 25-летием со дня образования пограничного отряда!

Сегодня Полоцкий пограничный отряд — это современная воинская часть, укомплектованная и оснащенная всем необходимым для решения оперативно-служебных задач. Полоцкий пограничный отряд занимает достойное место в общей системе национальной безопасности Республики Беларусь и уверенно выполняет возложенные задачи.

Уверен, что вы и в дальнейшем будете качественно и эффективно выполнять все возложенные задачи по охране Государственной границы Республики Беларусь.

В этот знаменательный день желаю всему личному составу, членам семей, ветеранам пограничного отряда крепкого здоровья, удачи и дальнейших успехов в оперативно-служебной деятельности.

Начальник Полоцкого пограничного отряда Владислав Бруев, полковник.

Для подполковника Алексея Смирнова Полоцкий пограничный отряд стал вторым домом — ему посвящено 23 года службы. Наверное, больше четверти века назад русский парень и предположить не мог, что будет проходить службу в Беларуси, но что будет пограничником — не сомневался!

В родном городе Алексея было много военнослужащих пограничных войск. Да и вообще, в советские времена носить форму было почетно. Вот и наш герой сделал выбор, достойный настоящего мужчины.

Алексей Геннадьевич по окончании училища попал в Среднюю Азию, служил и на Крайнем Севере, и в Туркменистане, Таджикистане… А когда уже суверенная Беларусь формировала свои войска, перевелся сначала в Гродно, затем в Полоцкий пограничный отряд.

Сегодня на плечах начальника управления пограничного контроля Алексея Смирнова лежит организация пограничного контроля в пунктах пропуска через границу. Именно его управление можно считать лицом нашей страны — воины в зеленых фуражках первыми встречают и провожают граждан и гостей Беларуси, а главное, стоят на защите Государственной границы от тех, кто пришел не с миром.

Алексею Геннадьевичу, проходившему службу в разных гарнизонах континента, есть с чем сравнивать. Подполковник с уверенностью говорит: «В Полоцком пограничном отряде условия и для солдат, и для офицеров со­­всем другие. Да и сам отряд за двадцать пять лет значительно изменился — в лучшую сторону. Сегодня мы на 100% оснащены самыми современными техническими средствами пограничного контроля».

Без зеленых погон Алексей Смирнов себя и не представляет. Служба — его любимая работа, вдохновение и вызов: сделать еще лучше! Правда, из-за большой ответственности остается не так много времени на досуг. Вечером только и успевает, что у дочери школьными делами поинтересоваться да лабрадора Де-Лайлу погладить. Собака у Смирновых неслужебная, для души.

Дочь Даша заканчивает ПГГ №1 им.Ф.Скорины и намерена связать свою жизнь с медициной. Конечно, Дарья папу мало видит, но поддерживает и гордится отцом-офицером.

Жена Алексея Чеслава тоже проходит службу в Полоцком пограничном отряде. Супруги привыкли делить заботы и радости. Все-таки на службе — служебные интересы, а дома — семейные, одно другому не мешает. А уж летом Смирновы стараются выехать на море с палаткой, совсем без средств связи, чтобы погрузиться в природу и набраться сил для новых побед и свершений.

Как отец Алексей Смирнов больше всего хочет, чтобы у дочери все в жизни сложилось хорошо, а как офицер желает сослуживцам процветания, благополучия в семьях, дома и на службе. «Спокойной границы и спокойствия в стране!» — в канун праздника эти слова лучше всего отражают ценности настоящих пограничников.