Строймаркет «Практик» снова в рабочем режиме

Строительные материалы и электрооборудование, металлопрокат и ландшафтные растения, обои и керамическая плитка, ламинат и линолеум — эти и многие другие товары для строительства, ремонта, дизайна интерьера и озеленения садового участка можно приобрести в торговых объектах ООО «СМ».

Кстати, теперь компании принад­лежит не только новополоцкий объект, расположенный по пер. Рижскому, 8 (хорошо известный многим как строительный магазин в Коптево), но и полоцкий строймаркет «СМ Практик», расположенный по улице Зыгина, 40, который в августе вновь распахнул свои двери для покупателей.

— «СМ Практик» — это широкий выбор стройматериалов, которые можно приобрести как за наличный, так и за безналичный расчет, — рассказывает заведующая торговым объектом Татьяна Чернова. — А еще у нас действует система скидок, накопительных дисконтных карт, которые действуют как в магазине «СМ Практик», так и в магазине «Стройматериалы» г.Новополоцк (Коптево), что также является удобным и выгодным для покупателей. В скором времени в наших магазинах можно будет воспользоваться картами рассрочки нескольких видов, в числе которых: «Халва» МТБанка, «Черепаха» ВТБ, «Магнит» ОАО «АСБ Беларусбанк», «Карта покупок» Белгаз­промбанка и «SMART карта» Банка Москва-Минск. Постоянно проводятся акции по различным группам товаров.

Полочане и гости города любят «СМ Практик» за широкий ассортимент качественных товаров известных торговых марок от отечественных и зарубежных производителей, за оформленные в со­временном стиле обширные торговые площади, удобное размещение многочисленных стеллажей и витрин. А еще — за профессионализм и доброжелательность персонала, разнообразие акций и специальных предложений, удобную площадку для загрузки приобретений и просторную парковку авто. Продавцы-консультанты всегда помогут сориентироваться в многообразии товаров, дизайнер по раскладке плитки даст дельный совет и при необходимости создаст дизайн-проект в 3D чертеже, специалисты на месте бесплатно выполнят колеровку краски как для нанесения на стены, покрытые штукатурным раствором, так и для нанесения на деревянные материалы. Кстати, колеровка красок для дерева выполняется на единственной в Витебской области колеровочной машине фирмы «TEKNOS». Так что, затеяв ремонт или строительст­во, можно, не раздумывая, отправляться в этот строймаркет, чтобы в одном месте купить практически все необходимое — начиная от гвоздя и заканчивая ландшафт­ными растениями. Судите сами: метизы, металлопрокат, гипсокартонные системы, пиломатериалы, кровля, теплоизоляция, панели ПВХ, сайдинг и комплектующие, осветительные приборы, строительные смеси, лакокрасочные материалы, элект­роприборы, обои, напольные покрытия, керамическая плитка, сантехника, мебель для ванной — все это есть в «СМ Практик»! Кроме того, здесь всегда в наличии цемент, кирпич, блоки, а для оптовых покупателей действуют специальные ценовые предложения.

Строймаркет работает ежедневно: с понедельника по пятницу — с 8.30 до 19.00, в субботу — с 8.30 до 18.00, в воскресенье — с 8.30 до 17.00.

Магазин для всех

По-прежнему популярен у покупателей региона торговый объект «СМ» в г.Новополоцке, по пер.Рижскому, 8.

— Удачное место расположения, широкий ассортимент строительных материалов, металлопроката, ландшафтных растений, семян, удобрений, грунтов и сопутствующих товаров для сада и огорода, электрооборудования, металличе­ской и пластиковой сетки, полиэтиленовых пленок разной толщины, сухих смесей и цемента, блоков и кирпичей, кровельных материалов, а также других видов товаров — все это привлекает к нам посетителей, — отмечает заведующая торговым объектом Марина Котова, которая работает здесь уже 10 лет и отлично разбирается в покупательских предпочтениях. — Частенько к нам наведываются и дачники, чтобы приобрести необходимый хозяйст­венный инвентарь. А те, кто с любовью занимается озеленением своих участков, давно знают, какой богатый ассортимент растений мы предлагаем. Кстати, в настоящее время на все растения у нас дейст­вует 15-процентная скидка. Для удобства покупателей у нас есть возможность приобрести поликарбонат не целым листом, а кратно погонному метру, также мы предоставляем для покупателей возможность по резке металла, для удобства транспортировки.



Действительно, несмотря на будний день и рабочее время, в магазине было достаточно много покупателей — кто-то интересовался электрооборудованием, кто-то присматривал емкость для солений, кто-то рассчитывался за приобретенные стройматериалы. Немаловажно, что компания располагает торговыми и складскими помещениями, железнодорожной веткой с удобным подъездом и погрузочно-разгрузочными механизмами, — и все это расположено в одном месте, что экономит время покупателя на осуществление покупки. ООО «СМ» также оказывает услуги по предоставлению железнодорожной ветки в аренду для приемки-отправки материалов железнодорожным транспортом в Полоцке и Новополоцке.