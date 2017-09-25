В соборе Богоявления города Полоцка с 28 сентября по 8 октября будут пребывать Икона Божией Матери «Дисненская Одигитрия» и Ковчег с честной десницей священномученика Константина, пресвитера Шарковщинского.
25.09.2017   //   Автор:   //   Главное, Духовность   //   Нет комментариев   //   36 Views

По благословению Высокопреосвященнейшего Феодосия архиепископа Полоцкого и Глубокского

С 28 сентября по 8 октября 2017 года

Икона Божией Матери «Дисненская Одигитрия» и

Ковчег с честной десницей

священномученика Константина, пресвитера Шарковщинского

будут пребывать в соборе Богоявления города Полоцка

(ул. Нижне — Покровская, 24)

Встреча Святынь состоится 28 сентября в 10.00

Доступ для поклонения будет открыт: с 8.00 до 21.00

Ежедневно у Святынь будут служиться молебны:

Понедельник – пятница: 10.00, 13.00,15.00, 20.00

Суббота 13.00

Воскресенье 13.00, 15.00

Контактный телефон собора Богоявления: 42-29-26

«Полацкі веснік»
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