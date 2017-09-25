В соборе Богоявления города Полоцка с 28 сентября по 8 октября будут пребывать Икона Божией Матери «Дисненская Одигитрия» и Ковчег с честной десницей священномученика Константина, пресвитера Шарковщинского.
По благословению Высокопреосвященнейшего Феодосия архиепископа Полоцкого и Глубокского
С 28 сентября по 8 октября 2017 года
Икона Божией Матери «Дисненская Одигитрия» и
Ковчег с честной десницей
священномученика Константина, пресвитера Шарковщинского
будут пребывать в соборе Богоявления города Полоцка
(ул. Нижне — Покровская, 24)
Встреча Святынь состоится 28 сентября в 10.00
Доступ для поклонения будет открыт: с 8.00 до 21.00
Ежедневно у Святынь будут служиться молебны:
Понедельник – пятница: 10.00, 13.00,15.00, 20.00
Суббота 13.00
Воскресенье 13.00, 15.00
Контактный телефон собора Богоявления: 42-29-26