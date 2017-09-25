Уважаемые жители Полоцка и Полоцкого района! Отдел внутренних дел Полоцкого райисполкома информирует о том, что

оперативно-дежурная служба Полоцкого РОВД

на время проведения ремонтных работ

размещается по адресу:

г.Полоцк, ул.Вокзальная, 10

(здание Полоцкого ОВД на транспорте). Контактные телефоны 102:

+37529 597-04-24 ( МТС),

время работы - круглосуточно.

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Горячая линия работает с понедельника по пятницу. Телефон 42-44-57