Как в Полоцке прошел День без автомобиля?

Возле здания УП «Полоцкводоканал» обычно припарковано несколько десятков легковых машин. Но в День без автомобиля все было иначе. Уже не первый год коллектив предприятия поддерживает всемирную акцию. И учитывая, что пешком на работу ходить далеко, руководство стремилось облегчить своим людям путь.

Администрация арендовала в филиале «Автопарк №2» два автобуса, вместе со специалистами разработали маршруты: из района ж/д больницы и из Боровухи-3 – и пригласили сотрудников оставить машины дома, добираясь на работу на автобусе бесплатно. Воспользовались такой возможностью около 70 человек.

— На автобусе получилось даже чуть быстрее, чем на личном транспорте, — отмечает заместитель директора УП «Полоцкводоканал» Лёдий Лысёнок. – А главное, воздух в городе стал хоть чуть-чуть чище благодаря этой акции, участие в которой приняли и мы.

Еще часть работников, кто живет не далеко, приехали на работу на велосипедах. Для них без автомобиля – каждый день. Довольны акцией все сотрудники: каждому нравится работать в европейских условиях.

В КУП «СКГО «Ритуал»» двенадцать человек также пересели на велосипеды, пример подала администрация. Многие из работников ежедневно добираются на работу на велосипедах или мопедах, но и тем, кто в этот день предпочел двухколесное средство четырехколесному, пришелся по нраву такой способ передвижения.