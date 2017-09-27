В ОАО «Полоцк-Стекловолокно» прошел молодежный квест.

То утро в Открытом акционерном обществе «Полоцк-Стекловолокно» было особенным. На территории предприятия, за крыльцом проходной, всех встречала веселая, бодрящая музыка. Дружная молодежь — кто в форме с логотипом предприятия, кто с одинаковыми шарфиками-косынками — в взволнованном ожидании выстроилась, как на парад. Последние организационные приготовления… и — дан старт молодежному квесту «Предприятие мое — «Полоцк-Стекловолокно».

На старт!

Квест, посвященный Году науки, стал одним из мероприятий, организованных заводчанами в рамках II молодежного форума «Молодежь. Инициатива. Развитие», который состоится совсем скоро — 10 октября. Отличная идея объединить молодежь, побудив как можно больше узнать о родном предприятии, в процессе подготовки и прохождения такого увлекательного состязания нашла должный отклик у молодых работников. Азартное желание проявить себя и почувствовать сплоченность команды, принести победу своему цеху или отделу побудило парней и девушек стремглав рвануть с места старта к контрольным точкам. Но, прежде чем восемь команд из различных подразделений Общества помчались выполнять задания, следуя своим маршрутным листам, для них прозвучали добрые напутствия. Участников квеста приветствовали временно исполняющий обязанности заместителя генерального директора по кадрам, идеологической работе и социальным вопросам Юрий Кравченко и председатель проф­союзного комитета Татьяна Гурова, пожелав удачи и отличных результатов.

Генеральный директор Открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно» Андрей Бунаков, обратившись к участникам квеста, отметил:

— Молодежь — это наше будущее, это прогресс, это развитие, это перспектива. Ваше участие в такой общественной кампании, посвященной Году науки, очень важно. Для меня, как для руководителя, все вы — победители. Уверен, что среди участников квеста есть молодые люди с техническим, научным складом ума, которые будут выдвигать рационализаторские предложения, другие идеи, направленные на повышение эффективности работы всего нашего предприятия.

На заводе работают 1 263 человека в возрасте до 31 года. Из них 230 — члены БРСМ, 15 — занимаются наукой. Все они — будущее ОАО Полоцк-Стекловолокно». «Наша золотая молодежь» — так назвала ребят председатель профсоюзного комитета Татьяна Гурова, выразив уверенность в том, что эти прогрессивные, инициативные и талантливые работники и есть главный, созидающий потенциал предприятия.

«Синенькие» в большинстве

И вот команды цехов №№ 4, 7, 8, 9, 10, 23, 34 и сборная команда научно-практического центра, отдела перспективного развития и отдела главного технолога уже разбежались по территории, чтобы блеснуть своими знаниями в самых различных производственных вопросах, а также — по истории предприятия. Контрольные точки разместились в различных цехах, в музее предприятия и даже в молокопункте. С выполнением задания у команд росло количество синеньких стикеров, которые им вручали за правильные ответы. Их было куда больше, чем красных «ошибочных», что подтверждало растущий профессионализм и старательную подготовку молодых работников к состязаниям. Но и без отличной физической подготовки участникам пришлось бы ой как тяжело! Кроме правильности их ответов, судейской коллегией при подведении результатов учитывалось и время прохождения квеста. Поэтому от одной контрольной точки к другой (а всего их было десять) бежали со всех ног! Не мудрено, что финишировали такие разгоряченные, запыхавшиеся и порядком уставшие. Но испытанный драйв, полученные позитивные эмоции, чувство локтя и поддержка коллег были отличным стимулом и наградой!

Цена ошибки и вкус победы

Не прошло и получаса, как молодежные команды заводчан прибыли на исходный рубеж. Пока судьи подводили итоги, ребята и девчата делились впечатлениями, анализировали свои действия, разбирались с ошибками. Например, участники команды цеха №9, которая финишировала первой, с досадой сетовали, что допустили один промах. В итоге, несмотря на лучшее время — 23 минуты 55 секунд, эта ошибка выбила их из тройки лидеров на пятое место. «Что поделаешь, — говорили девчата, — зато есть к чему стремиться».

А лучший результат прохождения профессионального квеста «Предприятие мое — «Полоцк-Стекловолокно!» показала команда цеха №8, которая отлично справилась с каждым из десяти заданий и по времени опередила не менее грамотных соперников из сборной команды и команды цеха №4, которые соответ­ственно заняли II и III места. Кстати, «серебряных» призеров от «бронзовых» отделили лишь 2 секунды!

Под дружные аплодисменты болельщиков участникам квеста и победителям были вручены Дипломы и подарки от администрации и профкома предприятия, а также от партнера квеста — клуба развлечений «Кентавр». Несомненно, это яркое событие надолго останется в памяти не только участников квеста, но и всего трудового коллектива, а также еще больше породнит молодежь с предприятием.

Слово — команде-победителю цеха №8:

— В составе нашей команды, капитаном которой стал Антон Гречухо, были и механик, и оператор шлихтовального оборудования, и размотчики стеклонити. Квест «Предприятие мое — «Полоцк-Стекловолокно!» — отличное, интересное мероприятие. И участвовали мы в нем с удовольствием! Со всеми заданиями справились. А самый забавный этап был в молокопункте, где нам предложили выпить молока!