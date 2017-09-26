Неделя мобильности в Полоцке была наполнена интересными событиями и проектами.

Полоцк сделал очередной шаг к «зеленому» будущему и экологической безопасности, традиционно присоединившись к Европейской Неделе мобильности. В центре внимания с 16 по 23 сентября в этом году были развитие и обеспечение мобильности горожан, которая должна строиться, прежде всего, на развитии транспорта общего пользования и создании комфортных и безопасных условий для пешеходов и велосипедистов. Координатором по организации и проведению Недели выступила Программа развития ООН в Беларуси.

Проведение акции в Полоцке совпало с годовщиной подписания Соглашения мэров. Неделя мобильности была наполнена интересными событиями и проектами.

Велошкола для всех

Во вторник на площади Ф.Скорины открылась «Велошкола для всех». Может, человек и рад бы пересесть на велосипед — да не умеет ездить на двухколесном «друге». «Не беда! — заверяет тренер Полоцкой ДЮСШ Павел Гаврильчик. — В любом возрасте можно освоить основы езды.

Всех желающих за полчаса научим выполнять простейшие приемы: трогаться, тормозить, делать «восьмерку».

Ну а полочане, которые в помощи опытного тренера не нуждаются, могли с ветерком прокатиться на велосипедах, предоставленных детско-юношеской спортивной школой. Пример подали воспитанники ДЮСШ во время очередной тренировки во главе с директором Леонидом Синявским.

Идем на переход

В четверг сотрудники ГАИ в течение дня провели акцию «Идем на переход» по выявлению и профилактике правонарушений со стороны пешеходов. Пять минут — и уже двое нарушителей, пересекавших проезжую часть в неположенном месте.

Старший госавтоинспектор Дмитрий Куксёнок и старший инспектор организации дорожного движения отдела ГАИ Полоцкого РОВД Николай Близнёв объясняют нарушителям, что в Полоцке проводится Неделя мобильности. «Так задумалась, извините, больше не буду…», — едва завидев инспекторов, оправдываются те.

— Под колеса хотите попасть? — укоряют милиционеры и приглашают оформить протокол. Данное нарушение Правил дорожного движения влечет предупреждение или наложение штрафа в размере от одной до трех базовых величин. Вот так, «сэкономили» пять минут до ближайшего светофора…

За время акции «Идем на переход» десять нарушителей на собственном печальном опыте убедились, что Правила дорожного движения — не просто правила, а законы.

Праздник в «Манеже»

На протяжении прошлой недели в нашем древнем городе проходили многочисленные увлекательные и по­знавательные мероприятия в рамках Европейской недели мобильности, ярким финалом которой стал «День мобильности» в ТРЦ «Манеж».

На сцене торгового центра всех ждала концертно-развлекательная программа «Будь мобилен» от Полоцкого районного центра детей и молодежи: веселая зарядка, флешмоб, песни, танцы, викторины и подвижные игры. А отличное настроение дарили всем присутствующим участники образцового хореографического коллектива «REMIX» и образцовой вокальной эстрадной студии «Трельки» СШ №6 г.Полоцка. Детишки и их родители с удовольствием присоединялись к празднику, отгадывали загадки, отвечали на незатейливые вопросы.



Пока одни наслаждались творчеством, другие спешили принять участие в акции ГУЗ «Полоцкая ЦГБ» «Узнай свое давление» или получить необходимую информацию от специалистов представительства БРУСП «Белгосстрах» по Полоцкому району по страхованию имущества и всех видов транспортных средств.

Мастерство юных спортсменов

После праздничного концерта холл торгово-развлекательного центра превратился в импровизированный спортивный зал. Здесь свое мастерство продемонстрировали юные полоцкие каратисты и дзюдоисты. Зрелище уж очень захватывающее! Выступающих вмиг обступили и взрослые, и малыши. А затем все желающие могли продемонстрировать силу и молодецкую удаль, приняв участие в соревнованиях по кроссфиту.

А ты знаешь ПДД?

А на стоянке у ТРЦ «Манеж» проверить свои знания Правил дорожного движения предлагал старший инспектор организации дорожного движения отдела ГАИ Полоцкого РОВД Николай Близнёв. Кстати, были подготовлены билеты не только для взрослых, но и для детей. С особым удовольствием отвечали на вопросы билетов водители. Более 30 человек пришли на своеобразный экзамен к Николаю Близнёву, который с удовольствием пояснял нюансы и новшества в ПДД.



Здесь же можно было увидеть, как водитель низкопольного автобуса помогает человеку в инвалидной коляске совершить посадку в автобус.



— В нашем автопарке 7 низкопольных автобусов, которые работают на город­ских маршрутах. Если водитель видит на остановке инвалида, он открывает пандус и помогает заехать пассажиру на коляске в автобус, закрепляет на месте стоянки для коляски, а затем помогает сойти на нужной остановке. У нас нет такого расписания, которое бы конкретизировало, что сегодня низкопольный автобус на таком-то маршруте. Но круглосуточно работает диспетчер. Инвалид, планируя поездку, может позвонить и узнать, в какое время работает низкопольный автобус, — рассказала начальник отдела эксплуатации филиала «АТП №2 г.Полоцка» Тамара Ивановна Скороходова.

Все на велосипеды!

Здесь же на стоянке всех ждал мастер-класс по велоезде. Победители и призеры республиканских соревнований, воспитанники ДЮСШ продемонстрировали умение, ловкость и быстроту. Зрители интересовались, как и где тренируются ребята, каким должен быть специальный спортивный велосипед. После такого выступления юных спортсменов многие наверняка вспомнили о своих двухколесных друзьях и хоть на денек пересели на экологичный транспорт, оставив авто дома.