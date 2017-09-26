Благодарность за труд

Утро рабочего дня одного из дней августа для коллектива прокуратуры Полоцкого района начиналось не как обычно, с оперсовещания: работники всего коллектива собрались в актовом зале прокуратуры, чтобы выразить признательность и благодарность старшему инспектору Наталье Бурдейной в связи с выходом на пенсию.

Трудовая деятельность Натальи Петровны в органах прокуратуры началась в 1976 году, когда совсем юной девушкой она после школы и успешного окончания курсов секретарей пришла в прокуратуру Полоцка трудоустраиваться секретарем-маши­нист­кой. Трудолюбие и добросовестность в выполнении обязанностей были замечены руководством, и в 1981 году она была переведена на должность заведующего канцелярией прокуратуры г.Полоцка. На этой должности отработала более 20 лет, вплоть до объединения в мае 2013 года прокуратуры Полоцкого района и прокуратуры г.Полоцка, после чего была переведена на должность старшего инспектора прокуратуры Полоцкого района.

Посвятив свою жизнь однажды выбранной профессии, Наталья Петровна по праву считается одним из старейших и самых опытных работников прокуратуры. Добросовестность, высокое чувство ответственности, трудолюбие и грамотность позволили ей отработать в органах прокуратуры чуть более 40 лет, что в свою очередь служит отличным примером для подражания не только для работников коллектива, но и для самых родных и близких людей — дочери и внука.

Провожая Наталью Петровну на заслуженный отдых, руковод­ство прокуратуры района от имени всего коллектива, вручив цветы и ценный подарок, выразило благодарность за многолетний труд, добросовестное отношение к выполнению своих служебных обязанностей и пожелало крепкого здоровья, оптимизма и долгих лет жизни, наполнить в дальнейшем жизнь только радостными событиями.

Т.Л.ШЕБЕКО, старший

помощник прокурора

Полоцкого района.