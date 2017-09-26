В преддверии Дня пожилых людей в городе Полоцке и Полоцком районе проходят тематические мероприятия

В преддверии Дня пожилых людей, который отмечается 1 октября, в городе Полоцке и Полоцком районе проходят тематические мероприятия — встречи, чествования, акции, соревнования, концертные программы и выставки. Их главная цель — окружить вниманием и заботой полочан золотого возраста, поблагодарить за труд и житейскую мудрость, а также — продемонстрировать их богатый творческий потенциал и активную жизненную позицию.

С 25 сентября по 4 октября волонтерские отряды БРСМ «Доброе сердце» проводят акции по оказанию помощи ветеранам. В четверг, 28 сентября, «круглый стол» с участием врача-гериатра, врача-ревматолога, врача-кардиолога пройдет в Полоцкой центральной поликлинике. В этот же день, с 13.00 до 14.00, по телефону 42-35-42 состоится «горячая линия», в ходе которой вы можете задать вопросы врачу-гериатру. С 29 сентября по 1 октября акции для пожилых людей проведут организации торговли и бытового обслуживания — ОАО «Дом торговли», ОАО «Полоцк-торг»,

ОАО «ПолоцкСтройМатериа­лы» и ОАО «Полоцкбыт».

А 29 сентября в 11.00 в Полоцком районном Центре культуры состоится торже­ство, посвященное Дню пожилых людей. Здесь же, в фойе, в 10.00 откроется выставка творческих работ членов ветеранских организаций, посетителей отделений дневного пребывания для граждан пожилого возраста ТЦСОН Полоцкого района.

Оксана Шуйская.