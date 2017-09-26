Республиканское унитарное предприятие «Информационно- издательский центр по налогам и сборам» приглашает вас 28 сентября 2017 года принять участие в вебинаре по теме:«Актуальные вопросы исчисления и уплаты налога на прибыль в 2017 году».

Республиканское унитарное предприятие «Информационно- издательский центр по налогам и сборам» приглашает вас 28 сентября 2017 года принять участие в вебинаре по теме:«Актуальные вопросы исчисления и уплаты налога на прибыльв 2017 году».

Существенными преимуществами вебинаров перед традиционными семинарами являются возможность участия в вебинаре, не покидая удобное для слушателя место, участие слушателей из разных географических точек, возможность одновременного участия нескольких сотрудников перед одним монитором по цене за одного участника, а также ценовая доступность,

В качестве эксперта в вебинаре примет участие Тарасевич Ольга Александровна — начальник управления прямого налогообложения Главного управления методологии налогообложения Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь.

Начало вебинара — 11.00. Продолжительность мероприятия — 1,5 часа (с 11.00 до 12.30).

Стоимость участия в вебинаре составляет 27,00 (Двадцать семь белорусских рублей 00 копеек), в т.ч. НДС 20% — 4,50 (Четыре белорусских рубля 50 копеек).

Для подтверждения участия и получения ссылки с реквизитами доступа на вебинар необходимо зарегистрироваться на сайте info- center.by в разделе «Обратная связь» —> «Регистрация на семинар/вебинар» и заполнить предлагаемые поля. Реквизиты доступа к вебинару и инструкция по подключению к вебинару будут направлены на ящик электронной почты, указанный вами при регистрации после подтверждения оплаты вебинара.

Для получения дополнительной информации предлагаем обращаться к специалистам отдела по организации и проведению семинаров по тел. (017) 269-19 -35, 269 -19- 38, 269- 19 -79, 269 -19- 40.