О том, как строится работа с обращениями граждан в Полоцком районном исполнительном комитете, рассказывает начальник отдела по работе с обращениями граждан и юридических лиц райисполкома Ирина ГАВРИЛОВА

Государством постоянно принимаются меры, направленные на совершенствование механизмов работы с гражданами по рассмотрению обращений и совершению административных процедур. Современный уровень развития информационных технологий, новые возможности в сфере информатизации позволяют выстраивать эффективную систему взаимодействия граждан и органов власти.

Как показывает практика, такая система дает положительные результаты в решении вопросов дебюрократизации государственного аппарата и повышения качества обеспечения жизнедеятельности населения, на что нацеливают требования Директивы Президента Республики Беларусь № 2 от 27 декабря 2006 года.

О том, как строится работа с обращениями граждан в Полоцком районном исполнительном комитете, рассказывает начальник отдела по работе с обращениями граждан и юридических лиц райисполкома Ирина ГАВРИЛОВА:

-Работа с обращениями граждан и юридических лиц в Полоцком районном исполнительном комитете направлена на реализацию Закона Республики Беларусь от 18 июля 2011 г. «Об обращениях граждан и юридических лиц», требований Директивы Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2006 г. № 2 «О мерах по дальнейшей дебюрократизации государственного аппарата» (далее – Директива № 2), выполнение решений Витебского областного исполнительного комитета и решений Полоцкого районного исполнительного комитета о работе с обращениями граждан и юридических лиц.

В регионе широко используются различные формы работы, позволяющие гражданам оперативно решать повседневные вопросы. Обеспечена доступность должностных лиц исполнительных органов для граждан путем внедрения на системной основе проведения «прямых телефонных линий», работы «горячей линии», выездных приемов граждан, а также организована работа с электронными обращениями. Ведется работа по рассмотрению обращений граждан, снятию проблемных вопросов непосредственно на местах.

В райисполкоме личный прием граждан осуществляется согласно утвержденному графику личного приема. Ведется постоянный контроль за соблюдением требований законодательства при осуществлении личного приема. Графики приема граждан и представителей юридических лиц приведены в соответствие с требованиями Директивы №2. В райисполкоме осуществляется предварительная запись на личный прием к руководству райисполкома по телефону. Информация размещена на стенде и сайте райисполкома. В случае отсутствия работника, (отпуск, командировка, болезнь и т.д.) прием проводит работник, осуществляющий замену основного работника, либо определенный дублером, согласно распоряжению райисполкома.

Через средства массовой информации, сайт райисполкома осуществляется информирование населения региона. Ведется систематическая работа по оперативному обновлению актуальной информации на официальном сайте райисполкома, информирование населения через газету «Полацкi веснiк», в том числе через сайт газеты «Полацкi веснiк». Пользуется популярностью у населения рубрика «Горячая линия» на страницах и на сайте газеты «Полацкi веснiк», где жители региона могут найти ответы на интересующие их вопросы. Принимаются меры по обеспечению максимально полного информирования граждан по вопросам осуществления административных процедур, актуализации данной информации.

Директивой №2 предусмотрены исчерпывающие меры, направленные на совершенствование механизмов работы с гражданами. Необходимость внесения изменений и дополнений в действующий в настоящее время график проведения личных приемов отсутствует.

Юридическое закрепление порядка проведения личных приемов граждан позволяет им легко ориентироваться, кто из руководителей, когда и в какое время проводит прием. А для вышестоящих руководителей установленный порядок обеспечивает возможность при необходимости оперативно связываться с руководством подчиненных структур для незамедлительного решения вопросов, поставленных в ходе приемов. График проведения личных приемов руководителями республиканских органов государственного управления и местных исполнительных и распорядительных органов определен подпунктом 1.2 пункта 1 Директивы № 2: каждую среду с 8.00 до 13.00. Этим же подпунктом предусмотрено проведение «прямых телефонных линий» с населением каждую субботу с 9.00 до 12.00 и осуществление выездных личных приемов не реже одного раза в квартал. В результате у каждого гражданина есть возможность — если не в рабочий день, то в выходной – обратиться к руководству с информацией о назревших вопросах, проблемах и предложениях. А потому изменение времени проведения личных приемов, перенос их на вторую половину дня, не повлечет принципиальных улучшений в организации этой работы, а проведение личных приемов в выходной будет в определенной степени дублировать «прямые телефонные линии».