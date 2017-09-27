Число экологически сознательных полочан во Всемирный день без автомобиля превысило тысячу.

Всемирный день без автомобиля для полочан – работников предприятий и организаций стал поводом отказаться от личных транспортных средств. С каждым годом увеличивается количество участников акции.

В этом году оставили машины дома коллективы филиала «Автопарк №2 г.Полоцка», ОАО «Полоцкбыт», отделение «Энергонадзора», ОАО «Полоцк-Стекловолокно», ПУ «Полоцкгаз», ОАО «Технолит Полоцк», филиал ОАО «АСБ Беларусбанк», сервисный центр «Белтелеком», отделение «Энергосбыт», ОАО «Полоцкий молочный комбинат», филиала «Моготекс», Полоцкой ТЭЦ, Полоцкие электрические сети, локомотивного депо Полоцк, вагонного участка железной дороги, все школы и детские сады.

Творчески подошли к проведению Дня без автомобиля работники СООО «НЗТМ», СКГО «Ритуал», а особенно ответственно подошел ко всемирной акции коллектив УП «Полоцкводоканал», администрация которого арендовала для работников два автобуса.

Автобус стал самым популярным средством передвижения для работников и учащихся учреждений образования города и района. Добирались на уроки также пешком и на велосипедах и даже на самокатах, роликах, скейтбордах.

Число экологически сознательных полочан во Всемирный день без автомобиля превысило тысячу. По информации филиала «Автопарк №2 г.Полоцка», 22 сентября на городских маршрутах перевезено 22532 человека. В предыдущую же пятницу автобусами воспользовались 21457 человек.