Столовая-раздаточная «София» УП «Алиса плюс» открылась в корпусе №2 Полоцкого райисполкома

На работе мы работаем. Стараемся не упустить из виду ничего важного, успеть выполнить все поставленные задачи и справиться с поручениями. А когда приходит время обеда, зачастую, экономя время, ограничиваемся бутербродом с чаем или кофе на скорую руку. Зная о том, что это во­все не полезно, оправдываем себя отсутствием времени. В результате многократно по­вторенная ошибка выливается в проблему со здоровьем.

Где же выход? Он есть! Вкусно, полноценно и недорого можно перекусить в предприятиях общественного питания. Одно из них работает совсем недавно, но уже успело понравиться клиентам. Столовая-раздаточная «София» УП «Алиса плюс» открылась в корпусе №2 Полоцкого райисполкома накануне праздничных событий, посвященных 1155-летию Полоцка и Дню белорусской письменности, и многочисленные посетители — как гости города, так и полочане — побывав здесь, по достоинству оценили отличную возможность подкрепиться, не потратив на это много времени.

В помещении бывшего буфета сделан ремонт, установлены красивая мебель, современное торговое оборудование, приобретена новая посуда. Любители хорошего кофе отмечают возможность выпить чашечку отменного напитка — здесь появилась современная кофе-машина. Так что эспрессо, американо и капучино, причем, по очень демократичным ценам, также станут поводом заглянуть в «Софию».

Что касается меню, оно представлено с учетом предпочтений посетителей — от овощных салатов, до драников с мясом, от горячих первых блюд — до свежей выпечки.

Хотите пообедать вкусно и недорого? Добро пожаловать в столовую-раздаточную «София». Она ждет вас по адресу: г.Полоцк, проспект Франциска Скорины, 10 (корпус №2 Полоцкого райисполкома), режим работы — с 10.00 до 16.00, выходные — суббота, воскресенье.