На этой неделе «прямую линию» с населением провел председатель Полоцкого районного исполнительного комитета, член Совета Республики Национального собирания Республики Беларусь Николай Николаевич Шевчук

На этой неделе «прямую линию» с населением провел председатель Полоцкого районного исполнительного комитета, член Совета Республики Национального собирания Республики Беларусь Николай Николаевич Шевчук. На «прямой линии» с Николаем Николаевичем пообщались 7 полочан и жителей района. Звонившие обращались с проблемами, касающимися жилищного законодательства и жилищно-коммунального хозяйства: это и вопросы по ремонту жилищного фонда, дорожного покрытия, и по применению тарифов по оплате водоснобжения и другие. На протяжении часа общение проходило в спокойном, доброжелательном тоне.

По результатам проведения «прямой линии» даны поручения соответствующим районным службам для решения вопросов, прозвучавших в обращениях граждан.

Фото Ильи Шведко.