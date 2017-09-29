Поздравление председателя Полоцкого райисполкома Николая Шевчука и председателя Полоцкого райсовета депутатов Иосифа Грибовича с Днем пожилых людей.

Уважаемые ветераны войны и труда, люди старшего поколения!

Примите самые теплые и искренние поздравления с Днем пожилых людей!

В этот день мы с особой теплотой и нежностью говорим о вас — наших родителях, наставниках, старших товарищах, ветеранах. У вас за плечами замечательные достижения и бесценный багаж жизненного опыта. Вы прошли нелегкий трудовой путь, внесли неоценимый вклад в развитие Полотчины. И сегодня полочане «золотого возраста» успешно возглавляют общественные организации, стремятся вести активный образ жизни, обучаются компьютерной грамотности, занимаются спортом и участвуют в различных мероприятиях, являясь для молодежи примером энергичности и оптимизма.

Дорогие наши ветераны! Примите искренние слова благодарности и уважения за вашу силу, терпение, мудрость и активную жизненную позицию.

Желаем вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, благополучия и активного долголетия.

Николай Шевчук,

председатель

Полоцкого райисполкома,

член Совета Республики

Национального собрания

Республики Беларусь.

Иосиф Грибович,

председатель Полоцкого райсовета депутатов.