Поздравление председателя Полоцкого райисполкома Николая Шевчука и председателя Полоцкого райсовета депутатов Иосифа Грибовича с Днем учителя

Уважаемые работники и ветераны сферы образования!

Сердечно поздравляем вас с Днем учителя!

Труд педагогов и наставников всегда был и остается самым почетным. Глубокими знаниями и собственным примером вы воспитываете, формируете личность и определяете нравственные ориентиры будущего гражданина и патриота Республики Беларусь.

Вы — настоящие скульпторы человеческих душ, характеров и судеб подрастающих поколений. Каждый из нас с особой теплотой вспоминает своих педагогов и наставников, тех, кто научил нас думать, стремиться к знаниям.

Особые слова признательности в этот праздничный день — ветеранам сферы образования. Ваш жизненный путь, мудрость и терпение служат настоящим примером для всех ваших коллег!

Дорогие педагоги! От всей души благодарим вас за самоотверженный труд и искреннюю любовь к детям! Желаем вам счастья, успехов, благополучия и крепкого здоровья!

Николай Шевчук,

председатель

Полоцкого райисполкома,

член Совета Республики

Национального собрания

Республики Беларусь.

Иосиф Грибович,

председатель Полоцкого райсовета депутатов.