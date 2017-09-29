Поздравление председателя Полоцкого райисполкома Николая Шевчука и председателя Полоцкого райсовета депутатов Иосифа Грибовича с Днем учителя
Уважаемые работники и ветераны сферы образования!
Сердечно поздравляем вас с Днем учителя!
Труд педагогов и наставников всегда был и остается самым почетным. Глубокими знаниями и собственным примером вы воспитываете, формируете личность и определяете нравственные ориентиры будущего гражданина и патриота Республики Беларусь.
Вы — настоящие скульпторы человеческих душ, характеров и судеб подрастающих поколений. Каждый из нас с особой теплотой вспоминает своих педагогов и наставников, тех, кто научил нас думать, стремиться к знаниям.
Особые слова признательности в этот праздничный день — ветеранам сферы образования. Ваш жизненный путь, мудрость и терпение служат настоящим примером для всех ваших коллег!
Дорогие педагоги! От всей души благодарим вас за самоотверженный труд и искреннюю любовь к детям! Желаем вам счастья, успехов, благополучия и крепкого здоровья!
Николай Шевчук,
председатель
Полоцкого райисполкома,
член Совета Республики
Национального собрания
Республики Беларусь.
Иосиф Грибович,
председатель Полоцкого райсовета депутатов.