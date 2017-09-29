Поздравление президиума Полоцкого райсовета ветеранов с Днем пожилых людей

Уважаемые ветераны!

Поздравляем вас

с Днем

пожилых людей!

Желаем как можно чаще вспоминать радостные моменты молодости, согревать яркими эмоциями свою душу, уверенно продолжать жизненный путь. Желаем вам хорошего здоровья и много энергии. Пусть мечты продолжают существовать и реализовываться! Пусть судьба подарит много приятных минут, которые можно провести с лучшими друзьями, детьми и внуками. Желаем вам радостного сияния глаз, молодости души, делиться со следующими поколениями мудростью и опытом.

Президиум Полоцкого

райсовета ветеранов.