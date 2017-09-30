Учитель трудового обучения СШ №1 г. Полоцка Валентина Романчук награждена нагрудным знаком Министер­ства образования «Отличник образования Республики Беларусь».

В современной школе сущест­вует своеобразный «институт благородных девиц»: трудовое обучение. Ведь в пору интернета и высоких технологий умение пришить пуговицу, приготовить салат или ловко прибрать дом — навык едва ли не на вес золота. Вот и получается, что уроки трудового обучения — настоящие уроки жизни.

И учиться лучше всего у мастера, профессионала. Учитель трудового обучения СШ №1 Валентина Романчук для своих девочек — настоящий авторитет как в специфических учебных вопросах, так и по жизни. Знают, что учительница у них строгая, но при этом отзывчивая.

А ведь сама Валентина Николаевна и предположить не могла, что когда-то вернется в родную первую школу в качестве учителя… Юная Валя окончила швейное училище и решила стать мастером производственного обучения — по­шла учиться в индустриально-педагогиче­ский техникум. Потом получила и третье образование в Мозыр­ском педагогическом институте.

Так и занималась одним из любимых дел: увлечение шитьем передалось девушке от бабушки. Ну а когда главная любовь, сын Рома, пришел в первый класс, Валентина поняла — хочет работать с детьми, делиться умениями, увлекать в мир творчества. И в 1998-м для нее вновь прозвенел первый звонок.

— Окунулась в совершенно другой мир… Первый урок помню до сих пор. Постепенно все сложилось. Девочки отвечают уважением и очень любят уроки трудового обучения, особенно раздел «Кулинария», — рассказывает Валентина Романчук.

Плодотворная совместная деятельность педагога и учащихся позволили создать уникальный кабинет «Выставочный зал — творческий центр». Он неизменно вызывает восхищение коллег, родителей и гостей школы.

Творческий подход, использование эффективных технологий и форм всегда помогают достичь высоких результатов. Учащиеся Валентины Николаевны ежегодно завоевывают призовые места на всех этапах республиканской олимпиады по учебному предмету «Трудовое обучение» и многочисленные дипломы районных, областных и республиканских выставок декоративно-прикладного искусства, художественных фестивалей и праздников. Наиболее значимыми являются дипломы заключительного этапа республиканской олимпиады по учебному предмету «Трудовое обучение», заключительного этапа Республиканской выставки-конкурса декоративно-прикладного творчества «Рождественская звезда», Республиканской выставки детского творчества «Саматканы цуд». Чтобы достичь таких результатов, никогда нельзя останавливаться, нужно быть открытым всему новому, быть в постоянном поиске.

Больше всех достижениям Валентины Николаевны радуются, конечно, родные. А трехлетняя внучка Кира любит искусничать вместе с бабушкой: то букеты из конфет создают, то румяные пончики готовят. Гордится мамой и сын Роман, а уж мужа Сергея, который работает водителем, дома из дальней дороги всегда встречают пирогами.

У Валентины Романчук вообще хобби почти совпадает с работой. Выпечка, шитье, вязание, аппликация из соломки — всем этим она увлекается, этому же учит и детей. Недаром и сын вырос мастером на все руки, и девочки в школе вдохновляются. Для учительницы с СШ №1 связана большая часть жизни: здесь учились она сама, ее сын, сюда же поступит внучка, здесь любимая работа…

— Я счастливая, — просто говорит Валентина Николаевна. — В жизни все сложилось. И всем коллегам желаю такого же счастья: спокойствия в семье, здоровья, творческих успехов, талантливых учащихся!

В этом году Валентина Николаевна Романчук, представитель педагогического коллектива Полотчины, на областной августовской конференции награждена нагрудным знаком Министер­ства образования «Отличник образования Республики Беларусь».