Коллективную экскурсию в лес по грибы предложила своим участникам Полоцкая районная организация бывших несовершеннолетних узников фашизма

В эти осенние погожие дни хочется побывать на природе и пожилым людям.

Поэтому на коллективную экскурсию в лес по грибы, которую в рамках проекта «Улучшим качество жизни» предложила своим участникам Полоцкая районная организация бывших несовершеннолетних узников фашизма, откликнулось немало желающих. И неважно, что тебе за 70, 80, главное — походить вместе по лесу, подышать незабываемым осенним ароматом.

Ветераны, приехав на базу отдыха УП «Полоцкводоканал» у озера Щаты, сразу же отправились в лесок рядом. Правда, попадались только осенние грибы — волнушки, рыжики, маслята и другие… Но грибники не унывали, срезать любой гриб в лесу — уже счастье. Когда через три часа вернулись на базу отдыха, их поджидал с весами председатель организации Д.Ф.Кухлевский. Много ли, мало — не так уж было важно, просто интересно, весело поучаствовать в конкурсе грибников.

Координатор проекта Л.В.Кирюшина вручила памятные медали победителям в номинациях: «Лучший грибник» — Л.Е.Стаминок; «Самый большой гриб» — Е.В.Тальвинской; за первый гриб отмечен Л.В.Вере­меев, а утешительный приз «Удача впереди» получила Т.В.Мигачёва. Участники экскурсии высказывают большую благодарность руководству УП «Полоцкводоканал» за гостеприимство.