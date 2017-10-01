Председатель первичной ветеран­ской организации Вороничского сельсовета Павел Фёдорович Рудёнок знают в Полоцком районе как как опытного пчеловода, успешного фермера

Выражение «пора золотого возраста» у каждого вызывает свои ассоциации. У одних это время связано с дачными хлопотами, другие заняты домашними заботами. Да и с внуками самое время вдоволь общаться. И своему здоровью время уделить. А Павел Фёдорович Рудёнок очень удачно совмещает все эти достоинст­ва заслуженного отдыха. Неизменно с улыбкой и хорошим настроением.

«В чем секрет бодрости? Я думаю, что нужно постоянно быть занятым», — утверждает Павел Фёдорович. Глядя на его жизнь, понимаешь, что в этом есть доля правды. «В руках все горит» — как будто специально придумали для него. В Полоцком районе нашего героя знают как опытного пчеловода, успешного фермера, председателя первичной ветеран­ской организации Вороничского сельсовета, старейшину агрогородка Близница. В списке ежедневных хлопот — десятки дел. Имея крепкое домашнее хозяйство, пасеку на 70 ульев, фруктовый сад, 47 гектаров крестьянско-фермерского хозяйства «Болотница», Павел Фёдорович производит впечатление довольного жизнью человека. И это действительно так! Потому что занимается тем, к чему лежит душа, что любит и умеет делать всю жизнь.

…Родом Павел Фёдорович из Глубокского района. С раннего детства не понаслышке знает, что такое сельское хозяйство, когда совсем мальчишкой приходилось косить и сушить сено, помогать по хозяйству. Трудолюбие, умение преодолевать трудности закалили характер, а вот в душе живут молодость и оптимизм. Глаза горят, когда вспоминает жизнь…

На Полотчину, в Близницу, переехал в 1974 году — был назначен участковым инспектором. Послужной список отражает закономерное повышение по службе: старший участковый инспектор, начальник Ветринского отделения, заместитель начальника Полоцкого РОВД по общественной безопасности, начальник Россонского РОВД. На каком бы ни был посту, всегда среди людей. Общественная работа никогда не была в нагрузку. Открытый, всегда готовый прийти на помощь, поддер­жать любую инициативу (хотя большинство идей исходит от него лично) — Павел Фёдорович не оставляет проблемам и трудностям ни одного шанса. Даже когда внезапно пошатнулось здоровье, не позволил себе унывать, а нашел «отдушину», которая помогла встать на ноги и забыть про недуги. «В 2000 году «заболел» пчелами, — вспоминает Павел Фёдорович. — Хороший знакомый подарил мне три улья, обучил основам пчеловодства, и с тех пор я не представляю жизнь без моих пчелочек. Они меня и лечат, и радуют, и вдохновляют».

Поддерживает мужа в его хлопотах и жена Нина Алексеевна, с которой в сентябре отметили 44-летие совместной жизни. Вырастили детей — родных Валентину и Андрея и троих приемных: Андрея, Наталью, Людмилу. О том, как их семья враз стала многодетной, Нина Алексеевна вспоминает с улыбкой: «Сначала привела домой Андрюшу, который вместе с другими детками из Быковщинской школы-интерната приехал в нашу деревню, чтобы погостить в приемной семье. Он очень грустил, а потом признался, что в интернате у него остались две сестры. Муж сразу среагировал — забираем!».

В атмосфере дружбы, любви, взаимной поддержки выросли замечательные дети, которые нашли себя в жизни. И теперь уже семьями с детьми часто приезжают в родительский дом желанными гостями и первыми помощниками. Внуки — 14-летний Максим и 4-летний Пашка — как и подобает мальчишкам, не отходят от техники. А машинный парк впечатляет: два трактора, комбайн, грузовая машина, культиватор, косилка, картофелекопалка… Всего и не перечислишь — трудно представить, как мужская половина семьи Рудёнок справляется с таким хозяй­ством.

И ведь все у них получается! Потому что вместе, потому что любят трудиться на земле, потому что есть, с кого брать пример, — Павел Фёдорович человек не только золотого возраста, но и золотой души, которая согревает своим теплом каждого, кто встречается на его жизненном пути.