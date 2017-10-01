СШ №6 г.Полоцк дарит знания юным полочанам уже 30 лет

Средней школе №6 — 30! 30 лет в жизни учреждения образования — целая эпоха: рождение, становление, рост. 30 пройденных лет… И за каждым прожитым годом — дела, успехи, достижения. Богата знаменательными вехами и событиями история школы. Добры и замечательны своими делами ее педагоги-ветераны, предшественники нынешнего трудового коллектива. Сегодня первичная ветеранская организация насчитывает в своих рядах 35 человек. И в юбилейный год школы мне, ее первому директору, хотелось бы кратко рассказать о значимом вкладе педагогов-ветеранов в становление и развитие новой школы.

Мудрыми, требовательными, рассудительными были заместители директора по учебно-воспитательной работе Т.С.Мурашова, А.А.Никитенкова, О.Г. Тычина. Успеху в образовательном процессе способствовало глубокое знание ими системы управления и руководства школой, умение профессионально, творчески решать разнообразные учебно-воспитательные задачи, смело внедрять новое. Они проводили целенаправленную методиче­скую работу с педагогическими кадрами, координировали деятельность творческих групп, создавали оптимальные условия для повышения профессиональной компетентности педагогов. Много усилий приложили для поддержания школы на высоких рейтинговых позициях. В 2005 году школа заняла первое место по организации методической работы в городском рейтинге.

В творческом сотрудничестве

Главной позицией в работе админист­рации стало творческое сотрудничество учителей, учащихся и их родителей, строящееся на дружеских, гуманных, высококультурных началах. С этой целью была организована работа клуба «Содружество» (социальный педагог Е.А.Поляница), клуба «Трех С» (самопознание, самореализация, саморазвитие), психолого-педагогического семинара «Личностно-ориентированный педагогический процесс — основа повышения качества образования» (психолог Л.М.Скрипачёва).

Гуманизации и демократизации межличностных отношений всех участников образовательного процесса способствовал и созданный орган общественно-государственного управления: совет школы с его председателем — учителем истории В.В.Шиман. Благодаря целеустремленности, высокой трудоспособности педколлектива успешно реализовалась концептуальная программа «Школа создания личности», которая тесно взаимодействовала с программами «Одаренные дети» и опытно-экспериментальной работой по определенным темам (городские и област­ные площадки).

Золотой фонд

Внедрялись и новые активные формы работы с учащимися: научное общество «Эрудит», научно-практическая конференция «Первый шаг в науку». Под руководством опытных педагогов осуществлялась научно-исследовательская деятельность учащихся школы, что позволяло им становиться победителями и призерами предметных олимпиад всех уровней: по химии (В.А Зазимко), истории (В.И.Белевич, В.З.Шиман), по биологии (Л.Ю.Гурчёнок, В.Ф.Фоменко), математике (А.И.Литвинова), испанскому языку (И.В.Макас, В.А.Федотенко), физике (И.Г.Пригожая), географии и экономике (Л.Г.Скрипачёва), белорусскому языку (Т.И.Морозова).

на музыкальной волне

Большая работа была проведена по открытию в школе музыкально-хорового отделения (1990 год) с изучением музыкальных дисциплин на углубленном уровне. Обучали детей предметам сольфеджио и игре на баяне преподаватели: Д.И.Рабец, О.П. Амосова, Л.Н.Липовка, С.Э.Плиговка.

Профессиональное педагогическое мастерство преподавателей и их энтузиазм, талант учащихся позволяли каждый год открывать все новые и новые имена в музыкальном мире, зажигать новые звезды. И сегодня в школе два музыкальных коллектива имеют звания образцовых: эстрадная студия «Трельки» (руководитель Т.В.Наумова) и хореографический коллектив «Remix» (руководитель М.Ю.Шендель).

Очевидно, что в жизни ничего нет случайного и существует какая-то тонкая закономерность и связь знаменательных дат в открытии учреждения и работе его коллектива. Строительство и сдачу школы–новостройки проводили в юбилейный для страны и города год: 70-летия Советской власти и 1125-летия со дня его основания. А этапы ее строительства освещались на юбилейных страницах местной газеты «Сцяг камунiзму» в 70-й год ее рождения.



Может быть, и это в какой-то степени способствовало успешному ее старту: с первого года работы шестая была на пульсе времени, и педколлектив старался первым в городе внедрять инновации в учебно-воспитательный процесс и достойно заявлять о себе в каждом начинании. Зарождались школьные традиции: чествование победителей предметных олимпиад всех уровней в школьном кафе; чествование педагогов-юбиляров; проведение школьных конкурсов «Ученик года», «Учитель года», праздника «Посвящение в музыканты» и другие.

уроки жизни

В 1991 году был создан и зарегистрирован первый школьный кооператив в городе «Юность» (председатель — учитель трудового обучения Р.И.Славщик) по изготовлению детской и женской одежды. На его основе функционировал театр «Мода», где проводились учащимися школы сезонные демонстрации моделей одежды «Весна» и «Лето».

Благоприятные условия для работы и учебы всех членов школьного коллектива — уют, чистота, надлежащий порядок — создавались техническим персоналом школы во главе с заместителем директора по хозяйственной работе Н.Д.Бурак и лаборантами школы Н.И.Карповой, Т.А.Герасимовой.

Многие выпуски школы помнят уроки своих первых учителей А.Н.Грибовой, Н.А.Достанко, Г.П.Кожух, воспитателей групп продленного дня Л.В.Гордину, З.В.Хомчановскую, которые проповедовали гуманистические идеалы, прежде всего, доброту, красоту, справедливость.

профессионалы

О высоком профессионализме, творческой деятельности педколлектива говорят и многочисленные награды педагогов. Медалью «Ветеран труда» награждены Г.Н.Кожух, А.И.Литвинова, Т.В.Руденок, Т.Е.Тихонова, В.А.Федотенко, знаком «Отличник образования Республики Беларусь» — В.В.Белевич, В.А.Зазимко, А.А.Никитенкова, Т.В.Руденок, знаком «Отличник профтехобразования СССР» — Р.И.Славщик, знаком «Отличник образования Казахской ССР» — Л.М.Скрипачёва.



Делегатом VII съезда учителей Белорусской ССР в 1987 году, Всесоюзного съезда работников образования в 1988 году была учитель истории В.И.Белевич, делегатом I Республиканского съезда работников образования в 1997 году была учитель географии и экономики Л.Г.Скрипачёва. Благодаря знаниям педагогов, их профессионализму и верно­сти профессии мы и имеем возможность гордиться выпускниками, достигшими высоких результатов в самых различных областях. Среди них — научные сотрудники и руководители, врачи и журналисты, дизайнеры и музыканты, спортсмены и бизнесмены и те, кто последовал по стопам своих наставников.

для будущего

С историей школы, ее достижениями в документах и фактах можно более подробно познакомиться в музее «История школы», инициатором создания которого стала бывший директор школы Елена Петровна Ткачёва. А главными консультантами и оформителями были педагоги-ветераны В.И.Белевич и Л.Ф.Лашкова.

Эстафету старших поколений педагогов подхватили молодые учителя во главе с нынешним директором Людмилой Викторовной Говязо, которые работают для будущего, уверенно смотрят в завтра, готовы к новым свершениям.

Т.В.Руденок, первый директор

школы, председатель первичной

ветеранской организации.