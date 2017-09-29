В Полоцке работает проект Белорусского Общества Красного Креста «Вовлечение сообществ в продвижение здорового образа жизни»

В нашей стране одной из самых актуальных проблем медицины являются болезни системы кровообращения (БСК). Существуют факторы риска, предрасполагающие к возникновению сердечно-сосудистых заболеваний. По данным ВОЗ, наибольший вклад в риск внезапной смерти вносят три основных фактора риска: артериальная гипертензия, гиперхолестеринемия (дислипидемия) и курение.

Для того, чтобы правильно определить риск развития артериальной гипертензии и, как следствие ИБС, необходимо знать и контролировать уровень своего АД. С этой целью регулярно проводятся информационно — образовательные акции, на которых измеряется АД, вычисляется индекс массы тела, население получает информацию от специалистов о том, как снизить эти риски.

А к ним относятся: малоподвижный образ жизни, избыточная масса тела, недостаточное употребление фруктов и овощей, рост психоэмоциональных нагрузок, гиперхолестеринемия, повышенное артериальное давление, употребление табака, злоупотребление алкоголем, отсутствие у жителей республики мотивации к заботе о собственном здоровье, ведению здорового образа жизни. Для большей эффективности мероприятий, к их проведению привлекаются волонтеры из числа учащейся молодежи, общественные организации: БОКК, БРСМ с целью большего охвата населения, раннего выявления рисков и проведения эффективной профилактики большинства сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений.

В Полоцке работает проект Белорусского Общества Красного Креста «Вовлечение сообществ в продвижение здорового образа жизни» с 2014 года. Благодаря этому проекту обучены и обеспечены материалами для проведения тренингов по профилактике неинфекционных заболеваний три инструктора, специалисты ГУ ЗЦГЭ и ГУЗ Полоцкая ЦГБ, которыми уже проведен ряд тренингов для разных слоев населения. Для тех, кто следит за своим здоровьем, несколько полезных советов:

• Контролируйте ваше артериальное давление. • Контролируйте уровень холестерина. • Питайтесь правильно. • Занимайтесь физическими упражнениями. • Не начинайте курить, а если курите — попытайтесь бросить. • Не злоупотребляйте алкогольными напитками. • Попытайтесь избегать длительных стрессов.

Г.С.СУВОРОВА,

врач-кардиолог

Полоцкой центральной

городской поликлиники.

Е.В.ТРАПЕЗНИКОВА,

инструктор-валеолог

отдела ФСОЖ.