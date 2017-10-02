Багаж по правилам

Н.Г.Сафрон просила проинформировать через газету о правилах перевоза багажа в городских автобусах. «Периодически езжу на дачу с одними и теми же баулами. Один кондуктор требует оплатить багаж, другой ничего не говорит по этому поводу», — недоумевала звонившая.

Как проинформировал директор филиала «Автобусный парк №2 г.Полоцка» Владимир Черневич, обращение было внимательно рассмотрено в отделе перевозок филиала.

В соответствии с пунктом 215 Правил автомобильных перевозок пассажиров, утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 30.06.2008 года, пассажир имеет право:

• бесплатно провозить одно место маломерной ручной клади и такие личные вещи, как носимая одежда, зонт, телефон мобильной связи, фотоаппарат, портативная видеокамера, трость, а также одну сумку, папку или мешок для предметов личного обихода и документов размерами до 40x20x10 или суммой трех измерений не более 70 см и массой не более 5 кг;

В соответствии с пунктом №68 Правил автомобильных перевозок пассажиров плата за провоз багажа и (или) ручной клади производится пассажиром до начала поездки (при городских перевозках в регулярном сообщении после посадки не позже момента прибытия на следующий остановочный пункт). Оплата производится, если иное не предусмотрено договором об автомобильной перевозке пассажира, по установленному тарифу за каждое среднемерное место багажа и (или) ручной клади, в двукратном размере установленного тарифа за перевозку каждого крупномерного места багажа.

В соответствии с пунктом №67 запрещается перевозить багаж и ручную кладь, содержащие взрывоопасные, огнеопасные, окисляющие, коррозионные, радиоактивные, отравляющие, ядовитые (токсичные), озоноразрушающие, наркотические, психотропные, зловонные, с резким запахом вещества и предметы, острые и (или) режущие предметы (без упаковки или чехлов, исключающих причинение вреда пассажирам и ущерба их имуществу), огнестрельное оружие без наличия у пассажира документа, подтверждающего право на его ношение, и не вложенное в чехол (кобуру), а также другие предметы и вещества, которые при перевозке могут причинить вред пассажирам, водителю, кондуктору или вызвать повреждение или загрязнение транспортного средства, багажа и (или) ручной клади.

В соответствии с пунктом 2 Правил автомобильных перевозок пассажиров:

• места багажа или ручной клади крупномерные — предметы, имеющие размеры более 100x50x30 или сумму трех измерений более 180 см или массу более 40 кг.

• места багажа или ручной клади маломерные — предметы, имеющие размеры не более 60x40x20 или сумму трех измерений не более 120 см и массу не более 20 кг.

• места багажа или ручной клади средмерные — предметы, имеющие размеры не более 100x50x30 или сумму трех измерений не более 180 см и массу не более 40 кг.

Размер багажа визуально определяется водителем или кондуктором транспортного средства, в котором выполняется перевозка, с применением действующего тарифа в городском транспорте в зависимости от типа багажа.