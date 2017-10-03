Каждый день — приемный

«Подход к делу должен быть не чиновничий, а человеческий», — убежден депутат Полоцкого районного Совета депутатов 27 созыва от Зам­кового округа №6 Александр Гудков. Для представителя самой гуманной профессии и руководителя дополнительная общественная работа — еще один способ помочь людям.

Да, для этого иногда нужно сказать правду (порой неприятную), иногда заставить человека принять активное участие в собственной судьбе. Живя и работая на территории своего избирательного участка, в центре Полоцка, Александр Васильевич близко к сердцу принимает его проблемы.

Среди наиболее значимых: развеселые молодежные компании на площади Свободы, после которых остаются «росчерки» на асфальте и мусор; сломанные — и ломаемые регулярно — деревья и скамейки в парке; опять же мусор на Нижне-Покровской.

А уж территория Верхнего замка для главного врача Полоцкой центральной городской больницы — отдельная страница и, что скрывать, боль.

— Держим руку на пульсе вместе с сотрудниками КУП «ЖКХ г.Полоцка» и Полоцкого РОВД, еженедельно анализируем ситуацию. Хулиганы остаются если не безнаказанными, то уж не без внимания точно, — подчеркивает Александр Гудков.

Естественно, активная деятельность находит не только сторонников, но и критиков. Что ж, Александр Васильевич понимает, что все равно найдутся недовольные работой народного избранника. Ведь говорить всегда проще, чем делать. «И избиратели, и пациенты знают, что я всегда открыт для диалога. Надо помочь — готов помогать, надо объяснить — объясню», — отмечает депутат.

Для него каждый день — приемный. Причем в личных приемах и регулярных телефонных «прямых линиях» число обратившихся избирателей — жителей участка не так и велико. Значит, системных вопросов нет, ну а ситуационные решаются в рабочем порядке.

И Александр Гудков убежден: рано или поздно труд депутата даст свои плоды. Удалось же навести порядок возле двухэтажного здания между баней №1 и архивом! А ведь когда-то здесь не только мусор лежал… Так и в других делах, постепенно, шаг за шагом, получится улучшить ситуацию.

В этом созыве Александр Васильевич работает в составе постоянной комиссии по вопросам социальной сферы, социальной защиты граждан и делам молодежи. Большинство коллег-депутатов понимает про­блемы, охотно откликается на просьбы.

— Обстановка в депутатском корпусе очень здоровая. Дружеская, профессиональная. Депутаты райсовета всегда откликаются на инициативы, предлагают новые подходы. Приятно работать, — делится Александр Гудков. — Очень вдохновило и сплотило шикарное спортивное мероприятие «От слов — к делу!».

…Не красивые обещания и пламенные речи завоевывают доверие избирателей, лишь поступки. Дела Александра Гудкова говорят сами за себя, потому что в их основе чувство долга.