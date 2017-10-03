Поклониться святыням

Торжественным колокольным звоном на минувшей неделе встречал Богоявленский собор святыни — икону Пресвятой Богородицы «Дисненская Одигитрия» и ковчег с чест­ной десницей священномученика Константина, пресвитера Шарковщинского.

В соборе к присутствующим со словами духовного наставления обратился архиепископ Полоцкий и Глубокский Феодосий. Он говорил о вере, о силе молитвы: «Мы должны продолжать молитвенный подвиг наших предков ежедневно и ежечасно, ибо духовная жизнь — это фундамент нации». Владыка отметил, что с прибытия святынь в Полоцк начинается череда мероприятий, посвященных празднованию 1025-летия Полоцкой епархии. «Эта знаменательная дата свидетельствует о том, насколько велика наша культура, наша духовность, наша христианская цивилизация. Отмеченный недавно юбилей белорусской письменности — также красноречивое подтверждение величия нашей истории», — отметил архиепископ.

Автор: Елена Каленик Заместитель главного редактора. Деятельность сфер культуры, медицины, торговли, образования всегда стремится держать в поле зрения. Ведущая страничек «Ваше здоровье» и «Полочаночки». Всегда даст компетентный ответ и дельный совет по телефону 8(0214)42-86-28.

Также владыка Феодосий вкратце рассказал об истории святынь, прибывших в Полоцк, подчеркнув, что Дисненская Одигитрия — это образ, которому молились наши предки, воины, князья, простые люди и получали благодать и помощь. Священномученик Константин, пресвитер Шарковщинский, был образцом благочестия и веры. «Очень важно, что наш земляк стоит сейчас у престола Божия и молится обо всех нас, о Родине, народе, родной земле. Мы будем молиться у святынь обо всех своих нуждах, земных и небесных, и просьбы наши будут услышаны», — обратился владыка Феодосий к присут­ствующим.А потом верующие и священнослужители вместе совершили молебен. И каждый желающий смог поклониться святыням.Доступ для поклонения святыням открыт до 8 октября с 8.00 до окончания службы. Ежедневно возле них служатся молебны: понедельник-пятница в 10.00, 13.00, 15.00, 20.00; в субботу в 13.00; в воскресенье в 13.00, 15.00. Дополнительную информацию можно получить по телефону 42-29-26.