Тепло приходит

В соответствии с решением областной рабочей группы по оптимизации режимов теплоснабжения, учитывая сложившиеся погодные условия в течение последней недели и прогноза температур наружного воздуха на ближайшее время, Полоцким райисполкомом принято распоряжение с 3 октября включить систему отопления ряда организаций.

Первыми тепло получают учреждения медицины и социального обеспечения, школы и дошкольные учреждения. А со вчерашнего дня идет подключение отопления жилфонда. При температурах наружного воздуха выше +10°С отопление помещений будет проводиться в режиме протапливания.