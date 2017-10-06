Тепло приходит
06.10.2017   //   Автор:   //   Главное   //   Нет комментариев   //   7 Views

В соответствии с решением областной рабочей группы по оптимизации режимов теплоснабжения, учитывая сложившиеся погодные условия в течение последней недели и прогноза температур наружного воздуха на ближайшее время, Полоцким райисполкомом принято распоряжение с 3 октября включить систему отопления ряда организаций.
Первыми тепло получают учреждения медицины и социального обеспечения, школы и дошкольные учреждения. А со вчерашнего дня идет подключение отопления жилфонда. При температурах наружного воздуха выше +10°С отопление помещений будет проводиться в режиме протапливания.

Оксана Шуйская
Автор:

Редактор отдела экономики. Круг профессиональных интересов – новинки производства, новые проекты, события из трудовой жизни коллективов. Готовит спецвыпуски «Энергетик», «УП «Полоцкводоканал», курирует страничку клуба юных журналистов «Городские огни», ведет детскую страничку «Домовёнок». Есть информация? Звоните! Телефон 8(0214)42-44-57.

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