в Полоцком районе пройдет выездной областной слет агроусадеб
06.10.2017   //   Автор:   //   Главное   //   Нет комментариев   //   4 Views

Завтра, 7 октября, в Полоцком районе пройдет выездной областной слет агроусадеб, в котором примут участие лучшие агроэкоусадьбы нашего края.
Каждый из этих объектов агроэкотуризма может привлечь туристов своей «изюминкой». Хозяева усадеб презентуют турпродукты «Возрождение полоцкого судоход­ства» и «Экиманский зодиак» (агроэкоусадьбы «Аким+Аня» и «Лука»), «Окраины древнего Полоцка с высоты птичьего полета» («Гасиенда»), анимационную программу «Дожинки на сельской усадьбе»
(«Каноши»). Участниками слета станут все заитересованные прогрессивным опытом развития сельской местности в сфере туризма при финансировании в рамках проектов международной технической помощи.

Алина Большакова
Автор:

Заведующая отделом сельского хозяйства, спорта и туризма. С профессиональным интересом подходит к спортивным событиям в городе и районе, подробно и обстоятельно рассказывает об успехах полоцких чемпионов на тематической странице «Стадион+». Неравнодушна к темам духовности, нравственности, проблемам людей с ограниченными возможностями. С интересом рассказывает на страницах газеты о тружениках села, ведет рубрику «Весткі з сельсаветаў». Звоните! Телефон 8(0214)42-43-39.

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