в Полоцком районе пройдет выездной областной слет агроусадеб

Завтра, 7 октября, в Полоцком районе пройдет выездной областной слет агроусадеб, в котором примут участие лучшие агроэкоусадьбы нашего края.

Каждый из этих объектов агроэкотуризма может привлечь туристов своей «изюминкой». Хозяева усадеб презентуют турпродукты «Возрождение полоцкого судоход­ства» и «Экиманский зодиак» (агроэкоусадьбы «Аким+Аня» и «Лука»), «Окраины древнего Полоцка с высоты птичьего полета» («Гасиенда»), анимационную программу «Дожинки на сельской усадьбе»

(«Каноши»). Участниками слета станут все заитересованные прогрессивным опытом развития сельской местности в сфере туризма при финансировании в рамках проектов международной технической помощи.