Сегодня архивисты Беларуси отмечают свой профессиональный праздник

Сегодня архивисты Беларуси отмечают свой профессиональный праздник. Именно в этот день в 1994 году Президентом Республики Беларусь был подписан Закон «О национальном архивном фонде и архивах в Республике Беларусь», определивший основы развития архивного дела в стране. А с 2000 года 6 октября является профессиональным праздником работников архивной отрасли.

Архивная служба региона

Государственная архивная служба Полоцкого региона представлена Учреждением «Зональный государственный архив в г.Полоцке» и 6 территориальными архивами: Полоцкого района и города Полоцка, Новополоцким городским, Верхнедвин­ским, Лепельским и Россонским районными архивами.

В настоящее время в Учреждении «Зональный государ­ственный архив в г.Полоцке» находится на хранении 2 168 фондов, 383 686 единиц хранения. В документах содержатся сведения о политической, экономической жизни Полотчины; о важнейших событиях и датах в истории региона; информация о возникновении, развитии и реформировании органов власти и управления, учреждений, предприятий и организаций за 1918-1941 гг., с 1943 г. — по настоящее время. Коллекция документов личного происхождения рассказывает о жизни и деятельности Почетных граждан г.Полоцка, ветеранов Великой Отечественной войны, людей, которые внесли значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие региона.

Особое внимание уделяется работе по предоставлению информационных услуг, использованию архивных документов, осуществлению информационного обеспечения государственных органов, органов местного управления и самоуправления, организаций и граждан. Благодаря кропотливой, незаметной со стороны, работе наших специалистов граждане и организации могут защитить или подтвердить свои имущественные права, право на пенсионное обеспечение, на компенсационные выплаты, льготы, узнать историю своей семьи.

Документы востребованы

Многие люди считают, что документы долгое время просто лежат и пылятся на полках. Это распространенное заблуждение. Работа с архивными документами коренным образом отличается от работы с книгами в библиотеке. В архиве выдавать документы на дом нельзя. Человек, который приходит в читальный зал, — исследователь, а не читатель. В архиве нет какого-то одного источника. Бывает, что по одному запросу приходится просмотреть более 20 дел. Это ежедневная, кропотливая работа. Если человек, например, хочет узнать об истории своей семьи, он может самостоятельно заняться изучением генеалогиче­ского дерева — желающих в настоящее время много. Био­графические запросы востребованы как у жителей нашей страны, так и у зарубежных граждан, предки которых были выходцами из Беларуси.

В целях повышения оперативности обслуживания населения в практику введена упрощенная процедура приема заявлений по факсу, широко используется интернет. Много запросов по электронной почте приходит из России, из стран ближнего и дальнего зарубежья. Работа архивиста — очень сложная, требующая от специалиста максимального внимания. А еще усидчивости, грамотности, ведь необходимо подавать сведения таким образом, как они излагаются в документах. Комментарии, ошибки и правки недопустимы. Архивист — важная и очень интересная профессия.

Для будущих поколений

В настоящее время в Зональном государственном архиве г.Полоцка активно внедряются компьютерные технологии и автоматизированные информационные системы. Постепенно особо ценные документы переносятся на цифровой носитель. Все это делается для обеспечения надежной сохранности документов для будущих поколений. Важно знать, что документы, образующиеся в деятельно­сти учреждений, организаций и предприятий, составляют Национальный архивный фонд Республики Беларусь и со временем становятся особо ценными. Наши потомки должны иметь возможность увидеть многообразие исторических документов нашей страны. И на сегодняшний день архивисты делают все возможное для достижения этой цели.

профессия — архивист

Говоря об архивной службе, нельзя не сказать о ее кадрах, хранителях истории, сто процентов которых — женщины. Со­трудники архива — это, прежде всего, люди, обладающие всесторонними знаниями, опытом работы, любящие свою профессию. В их числе — директор государственного архива Людмила Викторовна Лазарёнок, архивисты — Ольга Александровна Березина, Наталья Константиновна Колбеко, Марина Викторовна Гераус, Лилия Николаевна Корягина и другие.

В профессиональный празд­ник, День архивиста, директор архива Людмила Лазарёнок обращается к коллегам и ветеранам: «Мы благодарны всем архивистам, которые в разные годы работали в Зональном госархиве. В наши дни коллектив приумножает достижения предыдущих поколений архивистов. Здоровья, успехов, благополучия, оптимизма и новых достижений на ниве архивного дела».

М.М.ДИЧКЕВИЧ, сотрудница Учреждения «Зональный госархив в г.Полоцке».

Фото Андрея МАРЦИНКЕВИЧА.