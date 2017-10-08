Побеждает жизнь

В Москве прошел VIII Международный фестиваль социальных технологий в защиту семейных ценностей «За жизнь-2017». Участие полочан в этом авторитетном форуме увенчалось успехом — в конкурсе социальных проектов в номинации «Миссия» проект Центра по защите жизни и семейных ценностей «ЗаРождение» Полоцкой епархии удо­стоен первого места.

Координатор проекта Павел Сафронов отметил, что форум собрал уча­стников из многих европей­ских стран, и тем более значима победа. С его трибуны полочане рассказали о работе, которая проводится в регионе по укреплению и пропаганде лучших семейных традиций, о плодотворной совместной работе с медицинскими работниками по предотвращению абортов, взаимодействии со сферой обра­зования в области духовного просвещения молодежи.

Защита жизни — очень деликатная тема, и успех в работе по этому направлению возможен только при консолидации усилий всех причастных сторон. Плодотворной является совместная работа «ЗаРождения» с Центральной городской поликлиникой. Светлана Прокопенко, заведующая женской консультацией, отмечает:

«За 7 лет и 8 месяцев, с момента открытия кабинета планирования семьи, проконсультированы более 1 700 женщин. 16% из них приняли решение сохранить беременность. По нашим подсчетам в среднем за год около 30 женщин отказываются от ее прерывания и рожают детей».

В качестве подарка за I место авторам проекта вручен набор макетов, отражающих разные этапы развития малышей в материнском организме.

Он передан в кабинет планирования семьи для использования в дальнейшей работе, которая, без сомнения, будет успешной.