Управление по труду занятости и социальной защите Полоцкого райисполкома регулярно приглашает полочан на тематические ярмарки вакансий

Управление по труду занятости и социальной защите Полоцкого райисполкома регулярно приглашает полочан на тематические ярмарки вакансий. Очередное мероприятие состоялось на днях и было посвящено профессии «Продавец». Тема выбрана не случайно, ведь на сегодняшний день на рынке труда нашего региона это одна из самых востребованных профессий. Как проинформировал заместитель начальника управления — начальник отдела занятости Евгений Труханов, в настоящее время есть 35 вакансий продавцов в 8 предприятиях.

Подобные мероприятия очень удобны как для безработных, так и для нанимателей. Специалисты кадровых служб предприятий смогли пообщаться с потенциальными работниками, выбрать подходящую кандидатуру. А соискатели в свою очередь — познакомиться с условиями труда и размером заработной платы сразу нескольких предприятий, найти приемлемый для себя вариант и заполнить необходимые документы. Кроме этого, если соискателю сотрудник отдела кадров предлагает трудоустроиться на его предприятие, то пришедший на ярмарку сразу же может зарегистрироваться в качестве безработного и бесплатно пройти медицинскую комиссию по направлению Управления по труду занятости и социальной защите райисполкома.

А тем, у кого есть желание работать продавцом, но нет специального образования, предлагали стать на учет и записаться на курсы по проф­обучению.

Согласитесь, подобные ярмарки вакансий — прекрасная возможность не только найти подходящую работу, но и получить всю необходимую информацию в одном месте.