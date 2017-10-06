В Беларуси по инициативе Министерства лесного хозяйства пройдет общереспубликанская акция «Чистый лес»

Завтра, 7 октября 2017 года, в Беларуси по инициативе Министерства лесного хозяйства пройдет общереспубликанская акция «Чистый лес», основная цель которой — привлечь внимание общественности к необходимости бережно относиться к лесу и не засорять его.

Решая важные государственные задачи в области воспроизводства, охраны и защиты лесов, организации Министерства лесного хозяйства ежегодно направляют значительные силы и средства на работы по наведению порядка в лесу. Но проблема несанкционированных свалок строительных и бытовых отходов, других посторонних предметов в лесах, примыкающих к автомобильным и железным дорогам, вокруг населенных пунктов, садоводческих товариществ и дачных кооперативов, на площадках отдыха и автостоянках по-прежнему остается актуальной.

Акция «Чистый лес» призвана объединить усилия неравнодушных к лесу людей, которые готовы внести свою лепту в наведение порядка в лесу, вокруг населенных пунктов, показать пример отношения к главному природному богатству Беларуси.

Принять участие в акции приглашаются все желающие. Можно обратиться в любое лесничество и заявить о своем желании поучаствовать. Организации Министерства лесного хозяйства обеспечат всех участников необходимым инвентарем, организуют вывоз мусора.

К слову, акция «Чистый лес» в Беларуси стала уже традиционной. Впервые она была проведена в 2010 году. За это время она уже приобрела своих постоянных участников. Акция активно поддерживается местными исполнительными органами власти, государственными, общественными и коммерческими организациями, школьниками, студентами и средствами массовой информации.

Ежегодно организации Минлесхоза направляют значительные силы на мероприятия по наведению порядка в лесу. Лесхозы ведут постоянную работу по благоустройству мест отдыха, оборудуют их контейнерами для сбора мусора. Устанавливаются аншлаги на природоохранную тематику, призывающие граждан бережно относиться к лесу и не засорять его.

Принять участие в акции приглашаются все желающие.

Телефоны лесничеств размещены на сайте ГЛХУ «Полоцкий лесхоз» в разделе «Лесничества» www.polotskleshoz.by.