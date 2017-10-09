На «горячую телефонную линию» редакции газеты «Полацкі веснік» обратилась С.А.Сазоненко с просьбой проконсультировать ее по следующему вопросу: «Из России собираются приехать в гости родственники на машине, которая состоит на российском учете, оформлена на гражданина Российской Федерации. Может ли сотрудник ГАИ оштрафовать за тонированные стекла на территории Республики Беларусь?».

На «горячую телефонную линию» редакции газеты «Полацкі веснік» обратилась С.А.Сазоненко с просьбой проконсультировать ее по следующему вопросу: «Из России собираются приехать в гости родственники на машине, которая состоит на российском учете, оформлена на гражданина Российской Федерации. Может ли сотрудник ГАИ оштрафовать за тонированные стекла на территории Республики Беларусь?».

Как проинформировал начальник ОГАИ Полоцкого РОВД Андрей Корсак, согласно п.194.12 Правил дорожного движения запрещается участие в дорожном движении транспортного средства, стекла которого имеют степень светопропускания менее 70% для ветрового стекла (стекла, применяемого для остекления переднего проема транспортного средства), передних боковых стекол; для других стекол, если на них не нанесена организацией (заводом)-изготовителем маркировка, содержащая одно из следующих сочетаний знаков: «43R», «V»,

«V-VI», «AS-3».

Согласно п.37 приложения №4 к Правилам дорожного движения, запрещается участие в дорожном движении транспортного сред­ства, на стеклах и (или) в оконных проемах которого установлены не предусмотренные его конструкцией дополнительные предметы или нанесены покрытия, в том числе пленочные.

В случае участия в дорожном движении транспортного средства, стекла которого не соответствуют вышеуказанным требованиям Правил дорожного движения, его водитель может быть привлечен к административной ответственности по ч.3 ст.18.12 КоАП Республики Беларусь (предупреждение или наложение штрафа в размере до одной базовой величины).