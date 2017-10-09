кафе «Лепим сами» радует посетителей разнообразным меню и доступными ценами

В череде мероприятий Дня города Полоцка заметным событием стало открытие еще одного уютного уголка общепита в центре города по проспекту Ф.Скорины, 23.

Вывеска кафе «Лепим сами» на центральном проспекте Франциска Скорины несколько дней привлекала внимание полочан и гостей города. Всем не терпелось по­скорее увидеть переоборудованный объект Полоцкого райпо и попробовать блюда из меню — пельмени, манты и вареники, вылепленные вручную поварами-профессионалами.



На открытие нового кафе «Лепим сами» приехали почетные гости из Минска и Витеб­ска — заместитель председателя Белкоопсоюза по торговле и общественному питанию Варвара Платонова и председатель Витебского областного отделения Белкоопсоюза Александр Путято. Гостям и начальнику отдела торговли и услуг Полоцкого райисполкома Наталье Шевкун работники нового объекта любезно предоставили право перерезать традиционную красную ленточку.

Председатель правления Полоцкого райпо Светлана Галузо проинформировала, что кафе переоборудовано под новый объект общепита за месяц. На реконструкцию, оборудование, мебель и посуду потрачены средства Белкоопсоюза и Полоцкого райпо — всего 120 тысяч рублей.

В кафе дополнительно созданы рабочие места для двух поваров-профессионалов. Посетители при желании могут познакомиться с процессом лепки мантов, пельменей, вареников, посмотреть, из какого теста их делают, какую начинку кладут. А потом можно сделать бармену заказ: порцию вареников с картошкой или с луком, кто как любит… Кстати, цены на продукцию кафе «Лепим сами» совсем не кусаются!



Заместитель председателя правления Татьяна Кулинок и начальник отдела общественного питания Полоцкого райпо Светлана Новокрещенова отмечали, что с целью привлечения покупателей в переоборудованном кафе запланированы скидки и акции. Для тех, кто берет продукцию на вынос, — скидки, для именинников — привлекательные акции.

Уже в первый день работы кафе «Лепим сами» порадовало покупателей вкусными, оригинальными кондитерскими изделиями и продукцией, изготовленной на месте.

70 килограммов пельменей, 30 пицц и 200 блинов — лучшее подтверждение популярности блюд, изготовленных вручную, среди полочан и гостей праздничного Полоцка.

— Хочу искренне поздравить полочан с Днем города и с открытием объекта «Лепим сами». Белкоопсоюз в данном проекте сделал акцент исключительно на здоровое питание. Полоцкое кафе — третий в республике объект с логотипом «Лепим сами» и назначением — изготавливать продукцию на глазах по­требителей. Такие же кафе, оформленные в одном стиле и примерно с одинаковым меню, успешно работают в Сенно Витебской области и Дятлово Гродненской области. Запуская проект «Лепим сами», мы думали о том, что наши кафе станут альтернативой фастфуду: наши пельмени, пиццы, манты будут изготавливаться из натуральных продуктов, полезных для здоровья взрослых и детей. Сеть кафе «Лепим сами» будет расширяться, к концу года по всей республике откроем 7 таких объектов, до конца следующего года планируем запустить около 50 по стране, — рассказала Варвара Платонова. — Хочется, чтобы посетителями кафе были молодые люди и дети. Чтобы привлечь внимание этой категории, планируем изготавливать цветные пельмени — розовые, желтые, с разными начинками. Сегодня повара предложат 8 видов начинки, а потом и больше. Пла­нируем в кафе «Лепим сами» изготавливать качественные, вкусные полуфабрикаты, которые, например, любой желающий, спешащий с работы, с удовольствием приобретет и дома за несколько минут приготовит…