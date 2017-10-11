Полочане примут участие в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в г. Сочи

На протяжении 14-22 октября 2017 года в г.Сочи пройдет XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов, на который съедутся молодежные делегации из различных стран мира. Наша страна также делегирует лучших представителей белорусской молодежи. В числе делегатов от Витебской области — полочанка Ольга Геращенко, специалист по идеоло­гической и информационной работе открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно», ответ­ственный организатор за работу молодежных проектов и программ для работающей молодежи.

Накануне поездки Ольга поделилась с журналистами редакции газеты «Полацкі веснік» своими ожиданиями от предстоящего события:

— Это уникальный Фестиваль. В нынешнем году Фестиваль молодежи и студентов (ВФМС) проводится в 19-й раз. А самый первый — проходил в 1947 году в Праге. Так что, можно сказать, нынешний год для Фестиваля юбилейный, ему уже 70 лет! С интересом читаю информацию о подготовке ВФМС. Это очень масштабное мероприятие, ожидается, что участие в нем примут молодежь и студенты из 150 стран мира. Предполагаемое количество участников — около 2000 человек. В числе делегатов — еще три работника нашего предприятия: инженер-технолог цеха №4 Екатерина Кругликова, оператор производства непрерывного стекловолокна цеха №6 Алексей Шуранов и начальник смены №4 цеха №7 Сергей Костенко.

Каковы мои ожидания? Прежде всего, необходимо взглянуть на цели, которые преследуют организаторы данного мероприятия. Лозунг ВФМС 2017 года: «За мир, солидарность и социальную справедливость, мы боремся против империализма — уважая наше прошлое, мы строим наше будущее!».

Отправляясь в Сочи, надеюсь, что наряду с общением со спикерами по различным направлениям деятельности представители белорусской молодежи и студенчества смогут активно поучаствовать в большом количестве различных мероприятий, предусмотренных программой Фестиваля. А еще — обменяться опытом работы с молодежью, ее новыми формами и методами.

Фестиваль — молодежный. А молодежь — это проекты, перспективы, мнения, идеи, инициативы и развитие. Но самое главное — это движение, стремление и результаты. Свою миссию вижу в том, чтобы достойно представить наше предприятие, родной Полоцк и страну в целом на данном Фестивале. А также, обменявшись опытом, знаниями с представителями молодежных организаций различных стран мира, внести инновации в свою непосредственную работу.

Нам, современной молодежи, необходимо ценить и сохранять в своей работе накопленный опыт прошлых лет. И к этому опыту добавлять собственные наработки, стараясь сделать все возможное, чтобы наша молодежь стала еще более прогрессивнее, сильнее, лучше. И в нашем государстве для молодежи созданы все условия для развития и роста.

Думаю, что ВФМС в Сочи поможет провести параллель от истоков к современным реалиям развития и деятельности молодежных движений, а также покажет ценность, значимость, уникальность каждого человека, каждого участника Фестиваля.

Пожелаем нашим делегатам удачной поездки, интересного общения и обретения новых друзей в ходе XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи, который, как отмечают организаторы, станет отличной площадкой для взаимодействия и объединения молодых людей со всего мира, послужит консолидации молодежного мирового со­общества вокруг идей мира, дружбы и справедливости, укреплению международных связей и развитию межнационального и межкультурного взаимодействия.