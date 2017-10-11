Главное торжество, посвященное Дню матери, состоится 13 октября в 14.00 в Полоцком районном Центре культуры

14 октября в нашей стране отмечается День матери — праздник любви и нежности, заботы и ласки, в которых купаемся мы, будучи детьми, и которыми стремимся окружить самых главных и родных людей на земле, став взрослыми…

В рамках Недели матери, объявленной в Беларуси с 9 по 15 октября, в нашем регионе проходит ряд мероприятий.

Главное торжество, посвященное Дню матери, состоится 13 октября в 14.00 в Полоцком районном Центре культуры (ул. Свердлова, д.18а).



Радушная встреча и чудесный концерт с участием творческих коллективов Полотчины станут хорошим подарком для мам города и района.