Фоторепортаж со II Молодежного форума ОАО «Полоцк-Стекловолокно»-2017 «Молодежь.Инициатива. Развитие»

Самые активные, инициативные, находчивые, молодые и энергичные представители трудовых коллективов полоцкого региона собрались на II Молодежном форуме ОАО «Полоцк-Стекловолокно»-2017 «Молодежь.Инициатива. Развитие».

Организаторы подготовили для участников насыщенную программу. Молодежи посчастливилось узнать все о производстве стекловолокна и истории ОАО «Полоцк-Стекловолокно», почувствовать «накал» температур в цехах и увидеть воочию этапы создания стеклоткани. Парни и юноши рассказали о работе с молодежью на их предприятии, приняли участие в психологическом тренинге и насладились удивительной концертно-развлекательной программой.

Подробнее читайте в одном из ближайших номеров «Полацкага весніка»