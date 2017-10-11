Фоторепортаж со II Молодежного форума ОАО «Полоцк-Стекловолокно»-2017 «Молодежь.Инициатива. Развитие»
11.10.2017   //   Автор:   //   Молодежь, Полоцк - молодежная столица-2017   //   Нет комментариев   //   70 Views

Самые активные, инициативные, находчивые, молодые и энергичные представители трудовых коллективов полоцкого региона собрались на II Молодежном форуме ОАО «Полоцк-Стекловолокно»-2017 «Молодежь.Инициатива. Развитие».

Организаторы подготовили для участников насыщенную программу.  Молодежи посчастливилось узнать все о производстве стекловолокна и истории  ОАО «Полоцк-Стекловолокно»,  почувствовать «накал» температур в цехах и увидеть воочию этапы создания  стеклоткани. Парни и юноши рассказали о работе с молодежью на их предприятии, приняли участие в психологическом тренинге и насладились удивительной концертно-развлекательной программой.

Подробнее читайте в одном из ближайших номеров «Полацкага весніка»

«Полацкі веснік»
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