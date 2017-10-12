С 25 октября в Краеведческом музее Полоцка начнёт работу выставка «Ленин жил. Ленин жив? Ленин будет жить?..».

С 25 октября 2017 г. в Краеведческом музее Полоцка начнёт работу выставка «Ленин жил. Ленин жив? Ленин будет жить?..». В ходе её подготовки сотрудниками музея была проведена большая поисковая работа по выявлению интересных тематических материалов из фондов Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника. Многие предметы, отобранные для выставки, будут экспонироваться впервые.

Уже сегодня научные сотрудники ведут работу по подготовке серии тематических мероприятий, основной площадкой проведения которых станет новая выставка. Это будут круглые столы и лекции, тематические экскурсии и квесты.

На сайте Краеведческого музея в ближайшее время начнёт работу виртуальная выставка о полочанах – кавалерах Ордена Ленина. К сожалению, сотрудники музея обладают не полной информацией о всех награждённых. Поэтому Краеведческий музей обращается ко всем жителям города Полоцка с просьбой помочь в сборе материалов. Если у Вас есть сведения или фотографии полочан, которые в разные годы были награждены Орденом Ленина, просим вас связаться с нами по телефону: 42-27-15 или по адресу: г.Полоцк, ул.Нижне-Покровская, 11.