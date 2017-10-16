10 интересных фактов о продукции полоцких пивоваров

Промышленный туризм в нашей стране приобретает все большую популярность. И одним из местных предприятий, осваивающих такой путь взаимодействия с потребителями — насто­ящими и потенциальными, — является Производственное унитарное предприятие «Полоцкие напитки и концентраты».

Посещая предприятие, туристы знакомятся с технологией производства продукции — пива, кваса, минеральной воды, концентрата квасного сусла, экстрактов солодовых и зерновых, узнают о новых разработках полоцких пивоваров. Присоединившись к одной из туристических групп, мы также окунулись в мир традиционного пивоварения.

!!! Примечательно, что экскурсии по предприятию проводит начальник производственно-технологического отдела Валентина Асташкевич, опытный технолог, патриот полоцкого пивзавода, который не один десяток лет «стоит на страже» классической технологии пивоварения. Валентина Андреевна со знанием дела рассказывает об отличительных особенностях приготовления полоцкого пива, называя его напитком для настоящих мужчин, и готова ответить на любые вопросы.

И первый из услышанных фактов о продукции полоцких пивоваров впечатляет: пиво здесь варят только из натурального зернового сырья (солода ячменного пивоваренного), подготовленной воды и хмеля.

«Плюс совесть пивовара, — добавляет Валентина Андреевна и рассказывает о каждом из составляющих. — Солод из зерна белорусского производства. Хмель, как основной компонент пива, приобретаем лучший, немецкий. Вода — из собственной артезианской скважины, проходит двойную очистку: на кремниевых фильтрах и в системе обратного ОСМОСа. В результате она соответствует самым жестким нормам, чего и требует пивоварение».

Вот такой уникальный продукт, приготовленный по классической схеме пивоварения! Использование заменяющих солод ингредиентов, что допускают другие производители, исключено.

Относительно небольшие сроки годности пива подтверждают его натуральность и отсутствие стабилизирующих средств. Тот, кто разобрался, уже не поведется на броскую рекламу конкурирующих фирм и не характерный пиву сладкий вкус, не поленившись, прочитает состав и отдаст предпочтение натуральной продукции. Или вовсе отыщет в супермаркете островок продающегося в розлив «живого пива», завоевавшего популярность у истинных ценителей.

И пусть стоимость «живого» пива подороже (в связи с 5-дневным сроком годности существуют опре­деленные риски), зато в нем сохранены полезные вещества и витамины, содержащиеся в солоде и пивоваренных дрожжах.

Как мы узнали по ходу экскурсии, на сегодняшний день предприятие «Полоцкие напитки и концентраты» предлагает 15 сортов пива, разлитых в ПЭТ-бутылки объемом один или полтора литра. Побывав с экскурсией на участке розлива пива и безалкогольных напитков, мы увидели, как это происходит.

Что касается новинок производства, то их в настоящее время у пивоваров две: это светлое 13-процентное пиво «Butler’s» — менее охмеленное, легкое, и — «Ceska pravda» с ярко выраженным охмелением и вкусом, напоминающим лучшие сорта чешского пива. Для них разработан новый дизайн этикетки, и разливаются они в бутылку новой формы. Так что, если увидите эти названия, не сомневайтесь — это настоящее полоцкое пиво.

Готовится к выпуску еще одна новинка — «Полоцкое темное». Пробная партия уже сварена, и во время праздника, посвященного дню рождения города, его уже можно было продегустировать.



Кроме пива, предприятие выпускает минеральную воду «Полоцкая №1», «Полоцкая №2» и «Полоцкая №3», которые различаются по степени минерализации. Концентрат минеральной воды добывают из артезиан­ской скважины, находящейся на территории предприятия.

Еще один отменный продукт, на который следует обратить внимание, — это квас брожения трех видов: «Полоцкий», «Славянский» и «Славянский оригинальный». Особый вкус второму придают сахар зернового происхождения, так как в рецептуру включены солодовые экстракты.

Полоцкие пивовары также успешно освоили производство концентрата квасного сусла и экстрактов солодовых и зерновых, которые широко используют не только при производстве кваса и других напитков, но и в хлебопекарной, кондитерской промышленности.

Основной приоритет в работе коллектива профессионалов предприятия «Полоцкие напитки и концентраты» — натуральность продукта! А главную цель экскурсий, которые здесь проводят по заявкам групп, специалисты видят в просвещении и фор­мировании культуры потребления напитков.