Поздравление с Днем матери от председателя Полоцкого райисполкома Н.Н. Шевчука и председателя Полоцкого райсовета депутатов И.Ф. Грибовича

Дорогие женщины, милые матери!

Поздравляем вас с самым светлым и трогательным праздником — Днем матери.

Материнство — великий дар и огромная ответственность. Нет более высокого предназначения на земле, чем подарить человеку жизнь, и нет большего сча­стья, чем видеть, что твой ребенок растет счастливым человеком.

Милые мамы! Вы учите отзывчивости и милосердию, прививаете любовь к Родине и труду, чувство ответственности за поступки, дарите радость общения. Неоценим ваш вклад в укрепление семейных традиций и воспитание достойных граждан страны.

Желаем вам крепкого здоровья, радости и благополучия. Пусть ваши дети будут успешны, а их внимание согревает чуткое материн­ское сердце!

Николай Шевчук,

председатель

Полоцкого райисполкома,

член Совета Республики

Национального собрания

Республики Беларусь.

Иосиф Грибович,

председатель Полоцкого райсовета депутатов.