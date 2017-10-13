Поздравление с Днем матери от председателя Полоцкого райисполкома Н.Н. Шевчука и председателя Полоцкого райсовета депутатов И.Ф. Грибовича
Дорогие женщины, милые матери!
Поздравляем вас с самым светлым и трогательным праздником — Днем матери.
Материнство — великий дар и огромная ответственность. Нет более высокого предназначения на земле, чем подарить человеку жизнь, и нет большего счастья, чем видеть, что твой ребенок растет счастливым человеком.
Милые мамы! Вы учите отзывчивости и милосердию, прививаете любовь к Родине и труду, чувство ответственности за поступки, дарите радость общения. Неоценим ваш вклад в укрепление семейных традиций и воспитание достойных граждан страны.
Желаем вам крепкого здоровья, радости и благополучия. Пусть ваши дети будут успешны, а их внимание согревает чуткое материнское сердце!
Николай Шевчук,
председатель
Полоцкого райисполкома,
член Совета Республики
Национального собрания
Республики Беларусь.
Иосиф Грибович,
председатель Полоцкого райсовета депутатов.