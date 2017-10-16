Как готовились в филиале «Полоцкая ТЭЦ» к осенне-зимнему период

Как не одевайся в такое ненастное промозглое межсезонье, холод все равно пробирается и за воротник, и в душу. Без тепла — не комфортно и не уютно.

Но, если большинство из нас приходит к этой мысли, лишь когда столбик термометра стремится к нулевой отметке, то теплоэнергетики помнят об этом и в самый жаркий день. Помнят и трудятся для того, чтобы осенне-зимний период (ОЗП) потребители пережили без проблем…



Как готовились в филиале «Полоцкая ТЭЦ» РУП «Витебскэнерго» к ОЗП 2017/2018 года, какая работа проведена коллективом в меж­отопительный период, и могут ли полочане уверенно встречать зиму — об этом журналисты газеты узнали, побывав в подразделениях предприятия.

Специалисты Полоцкой ТЭЦ уверены: залогом успешного прохождения осенне-зимнего периода является качественное проведение ремонтной кампании. Выполненная ими работа была направлена на повышение надежности и экономичности узлов и агрегатов основного и вспомогательного оборудования.

Одна из основных задач, которая решена успешно, — проведение типового капитального ремонта турбоагрегата АП-2,5 станционного №1 Полоцкой ТЭЦ.

«В период капитального ремонта проверено состояние проточной части турбоагрегата, произведена очистка и наладка системы смазки и регулирования, парораспределения, опорной системы, очистка и ремонт элементов конденсатора и вакуумной системы, — рассказал начальник котлотурбинного цеха Владимир Подворный. — Кроме этого, выполнены необходимые испытания и диагностические исследования турбоагрегата, и по их результатам оценено качество ремонта и готовность турбоагрегата к работе. Ремонт в установленные сроки выполняли специалисты генподрядной организации ОАО «Белэнергоремналадка» и персонал нашего цеха. В результате турбоагрегат готов к включению в работу с ростом тепловой нагрузки. Также выполнен ряд иных важных работ по диагностике, ремонту оборудования. Заменены технические устройства системы газопотребления котлоагрегата станционного №1 и газораспределительного пункта».

Напряженно трудились энергетики в межотопительный сезон и в других подразделениях Полоцкой ТЭЦ. Немалый объем работы выполнен на районной котельной «Ксты» для того, чтобы надежно обеспечивать теплом потребителей микрорайонов Мариненко, Короленко, Аэропорт, а также такое крупное промышленное предприятие, как ОАО «Полоцк-Стекловолокно».

«С привлечением подрядной организации выполнен капи­тальный ремонт водогрейного котла со 100-процентной заменой поверхностей нагрева, пода котла, элементов КИПиА, произведена замена защитно-запальных устройств, — пояснил начальник районной котельной «Ксты» Александр Коршун. — Также проведен капитальный ремонт одного из трансформаторов. В целом, оборудование РК «Ксты» готово к нагрузкам. Персонал здесь трудится грамотный, подготовленный. Так что можем с уверенностью говорить о том, что очередной отопительный сезон, как и предыдущий, проведем в нормальном рабочем режиме».

Если для потребителей тепла «горячая пора» только начинается, то для коллектива Полоцкого района тепловых сетей (РТС), которым руководит Сергей Королёв, она продолжается. Плотный график ремонта тепловых сетей города Полоцка, их гидравлические испытания, капитальные ремонты определенных участков и ремонты тепловой изоляции на надземных участ­ках — такими заботами были наполнены будни энергетиков Полоцкого РТС.

«В результате гидравлических испытаний было выявлено 90 повреждений на тепловых сетях, — ввел в курс дела Сергей Валерьевич. — Из них на сетях балансовой принадлежности Полоцкой ТЭЦ — 42, остальные 48 — на сетях при­надлежности городских потребителей предприятий котельных и тепловых сетей, сторонних организаций. Все выявленные дефекты на сегодняшний день устранены».

Что касается капитальных ремонтов тепловых сетей, то они выполнены на участках общей протяженностью 1018,4 м в однотрубном исчислении, из них хозспособом — 196,1 м, подрядными организациями — 822,3 м. И в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду выполнены капитальные ремонты тепловой изоляции на надземных участ­ках тепловой сети в районе СДЮШОР (стадион «Спартак») и центрального теплового пункта больницы «Ксты».

…За всеми этими цифрами и перечислением технических терминов и сухой констатацией фактов стоит большая серьезная работа профессионалов Полоцкой ТЭЦ, главная задача которых понятна всем: надежное, каче­ственное теплоснабжение объектов Полоцка в любые холода. Пожелаем коллективу энергетиков теплоэлектроцентрали ее успешного решения!