Делегация города-побратима Фридрихсхафена вручила Почетную грамоту врачу-неврологу Полоцкой детской поликлиники Елене Степанец

В дни празднования 1155-летия Полоцка наш город посетила делегация города-побратима Фридрихсхафена. Немецкие друзья приехали, чтобы вместе с полочанами принять участие в мероприятиях, посвященных знаменательной дате.

Также они выполнили приятную миссию, вручив Почетную грамоту, врачу-неврологу Полоцкой детской поликлиники, председателю ОО «Ассоциация родителей, имеющих детей-инвалидов, «Струмок» г.Полоцка» Елене Степанец. Решение о награждении полочанки было принято городским советом Фридрихсхафена единогласно.

Это стало высокой оценкой ее работы, направленной на укрепление партнерских связей между городами-побратимами, а также большой личный вклад в развитие гуманитарного сотрудничества. Во многом благодаря участию Елены Владимировны реализован проект «Послушай-ка!», в ходе которого слабослышащие полочане получили возможность улучшить качество жизни.

С помощью немецких друзей приобретены аппараты для аудиоскрининга и «Биоптрон», которые активно используются в диагностике и лечении, оказана действенная помощь многим, кто в ней нуждается. Также за многолетнюю совместную работу Елена Степанец удостоена знака «Почетный гражданин города Фридрихсхафена» и благодарности за подписью председателя попечительского совета католической общины Марианны Дресслер.

Сама Елена Владимировна убеждена, что сотрудничество может быть эффективным только тогда, когда между двумя сторонами налажены искренние, дружеские отношения. У нее во Фридрихсхафене много друзей, и эта дружба проверена временем. Высокое признание она не считает личной заслугой.

«Это оценка не только моего труда, но и деятельности обществ «Струмок» и «Чернобыль-помощь», районной организации ОО «Белорусский союз женщин», — убеждена Елена Степанец. – Очень важно, что наши проекты имеют поддержку со стороны районной власти. За годы партнерских отношений сделано многое. Но главным итогом я считаю сердечную дружбу, которая прочно связала жителей двух городов».