14 октября Православная Церковь празднует Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

14 октября Православная Церковь празднует Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

Это чудо явления Матери Божией произошло в Х веке во Влахернском храме Константинополя. В то время к городу подступили войска варваров. Священники города молились об избавлении от врагов. В четвертом часу ночи святому юродивому Анд­рею и его ученику Епифанию во Влахернском храме было явлено видение. Они увидели идущую по воздуху Богородицу, озаренную небесным светом, окруженную ангелами и сонмом святых.

Преклонив колена, Пресвятая Дева начала со слезами молиться за христиан и долгое время пребывала в молитве. А затем Она сняла со Своей головы омофор (покрывало для головы) и распростерла его над молящимися в храме людьми.

Это чудо стало знаком Ее заступничества и утешения. Чудесный покров Богородицы защитил город от враже­ского нападения. В память об этом событии был установлен

праздник.

С самого начала распространения христианства Божия Матерь считалась Небесной Покровительницей нашей земли. В честь Покрова Богородицы Великим князем Владимирским Андреем Боголюбским был построен в 1165 году непревзойденный по красоте храм Покрова на Нерли. Существуют многочисленные свидетельства о том, что великие победы русского воин­ства были одержаны благодаря заступничеству Пресвятой Богородицы.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы был возрожден в Полоцке в 2004 году. С тех пор ежегодно 14 октября в По­кровской церкви совершаются праздничная Божественная литургия и крестный ход вокруг храма. На праздник Покрова Пресвятой Богородицы православные христиане стремятся прийти на богослужение, чтобы испросить у Царицы Небесной защиты от всякого зла и небесной помощи.

Протоиерей

Александр Шахович.