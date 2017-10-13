преступление с… ребёнком на руках

Жительница Полоцка С. стала известна правоохранительным органам и органам опеки как мать «трудного ребенка». Выяснилось, что корень семейного неблаго­получия кроется в чрезмерном пристрастии мамы шестерых детей к алкоголю. В отношении детей С. была лишена родительских прав.

Однако потеря детей только «развязала руки» С. Несмотря на то, что она являлась лицом, обязанным выплачивать денежные средства на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, С. продолжала пьянствовать и совершать правонарушения.

Каждое утро С. начиналось либо с распития спиртного, либо с поиска собутыльника. 20 июля 2017 года, она, как обычно, с утра стала распивать спиртное в своей комнате общежития в компании подруги П. и соседей по общежитию В. и К. Если образ жизни П. и К. мало чем отличался от С., то В. оказался случайным «собутыльником». Когда компания захотела послушать музыку, В. принес в комнату С. новенький ноутбук. Все это время в компании выпивающих людей находился полуторагодовалый ребенок, которого в комнату С. привезла П. Ей, в свою очередь, ребенка доверила подруга, которая на пару дней уехала «к своему парню».

Достаточно выпив, В. ушел из комнаты, минут через 10 вспомнил, что забыл в комнате у С. рюкзак и ноутбук, вернулся, но комната уже была закрыта. В это время С. и П. вызвали такси и, прихватив с собой чужого малыша, поехали сбывать ноутбук. Переезжали от ломбарда к ломбарду, которые, к их разочарованию, не работали. В итоге С. продала похищенный ноутбук стоимостью 1 143 руб. 25 коп. знакомому своего собутыльника Алексея за 90 руб. На вырученные деньги С. купила спирт­ного, которое сначала распивала вместе с П. в квартире Алексея до ночи, при этом с ними находился и ребенок подруги. А потом вместе с П. поехали по месту жительства малыша, где в течение суток также

распивали спиртное. Там же они и были задержаны сотрудниками милиции. Если С. не заботила судьба собст­венных детей, вряд ли ее мучила совесть по поводу чужого ребенка, которого они вместе с П. возили по притонам и которого держала на руках, когда сбывала краденый ноутбук.

К моменту окончания предварительного следствия С. уже была помещена в ЛТП №9. О нахождении мальчика 12 декабря 2015 года рождения в социально опасном поло­жении Полоцким МО СК информирован орган опеки.

Уголовное дело в отношении С. по ч.1 ст.205 УК (кража) направлено для рассмотрения в суд Полоцкого района и г.Полоцка.

Е.В.ГРИШАЕВА, заместитель

прокурора Полоцкого района.