Делегация из города-побратима Фридрихсхафена принимала участие и в празднования 1155-летнего юбилея Полоцка, Дня белорусской письменности и 500-летия белорусского книгопечатания.

27 лет дружат города-побратимы Полоцк и Фридрисхафен. У настоящей дружбы нет границ, и с каждым годом укрепляются наши партнерские связи. Делегация из города-побратима Фридрихсхафена принимала участие и в празднования 1155-летнего юбилея Полоцка, Дня белорусской письменности и 500-летия белорусского книгопечатания. Ведь как считают немецкие друзья, праздники в Полоцке – это и их праздники!

В состав делегации, насчитывающей 25 человек, которую возглавлял бургомистр г.Фридрихсхафена Андреас Кёстер, входили депутаты города-побратима и представители общества дружбы «Фройндескрайс–Полоцк»(Круг друзей Полоцка. В Полоцком райисполкоме состоялся официальный прием немецких гостей председателем райисполкома Н.Н.Шевчуком, на котором в ходе приветствий бургомистр Андреас Кёстер вручил полочанам памятный подарок- Библию к 500-летию Реформации Мартина Лютера, проведя историческую параллель – в одно и то же время, в эпоху Возрождения, и Мартин Лютер, и Франциск Скорина трудились на ниве просвещения своих народов.

Немецкая делегация посетила СШ №16, где присутствовала на празднике Первого звонка. Гости познакомились со школой в этот праздничный День знаний. Представители делегации побывали и в Полоцком госуниверситете, где бургомистр Андреас Кёстер вместе с поздравлениями вручил подарок артистам Заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь театра «Арт» ПГУ, который в апреле этого года выступал в Германии во время 33-го Международного фестиваля «Театральные дни во Фридрихсхафене» и занял I место. Посетили немецкие гости также Полоцкую детскую поликлинику, где посмотрели, как работает медицинское оборудование, подаренное друзьями-побратимами для реализации проекта общества дружбы «Фройндескрайс-Полоцк» «Послушай-ка!», а также вручили подарок – новый медицинский инсрумент для лор-врача.

Немецкая делегация принимала участие в торжественных открытиях Дня города и Дня белорусской письменности, в праздничных мероприятиях. В Полоцком районном Центре культуры состоялся вечер дружбы с участием общественных организаций, с которыми немецких друзей связывает давняя дружба: ассоциации родителей, имеющих детей инвалидов, «Струмок», Полоцкой районной организации Белорусского союза женщин и «Эхо Чернобыля». Во время вечера председатель «Струмка» Елена Владимировна Степанец была отмечена Почетной грамотой и знаком «Почетный гражданин Фридрихсхафена» – за многолетнюю общественную работу и в знак особого признания.

Много ярких впечатлений подарили дни празднования немецким гостям из города-побратима. Что запомнилось? Об этом рассказали в интервью «ПВ» накануне отъезда сопредседатели Общества дружбы «Фройндесрайс-Полоцк» Эльвира Мюллер и Хуберт Вайс, а также первый председатель Общества Ротраут Биндер.

Эльвира Мюллер:

— В составе делегации в Полоцк приехали 19 человек, трое — впервые. Все почувствовали, что это и наш праздник, ведь за долгие годы дружбы мы сроднились с городом-побратимом, многие уже не раз здесь бывали, дружат семьями. Была интересной экскурсия по городу. Запомнился фестиваль средневековой культуры «Рубон», мы проплыли по Двине на древнем дракаре! Понравился и спектакль театра «Арт» ПГУ. Мы не только участвовали в празднике, но и выполнили определенную работу. Побывали в детской поликлинике и вручили приготовленные нами подарки для детей из малообеспеченных семей, а ребятишкам детского сада №2 подарили развивающие игры. Посетили и семьи, с которыми поддерживаем дружественные связи. Хорошо отдохнули на гостеприимной агроэкоусадьбе «Гасиенда» в д.Ропно. На обратном пути заглянем в г.Вильнюс, так как он также связан с историей белорусского книгопечатания.

Хуберт Вайс:

-Мы благодарны за то, что получили приглашение на празднование такого важного события. Ведь с книги начитается все – и развитие человечества, и дружба, и мудрость. Запомнился вечерний концерт 1 сентября, на котором была представлена вся история Полоцка, начиная с 862 года. Это было потрясающе! Концерт молодежи тоже очень запомнился. Посетили мы костел Андрея Баболи, были на богослужении, пообщались, узнали, что в этом году ему исполняется 20 лет.

Ротраут Биндер:

-Очень понравилось открытие праздника, особенно запомнилось, что Андрей Праневич, которого мы знаем уже давно, прославил Полоцк, за что получил звание Почетного гражданина города. Хочется пожелать, чтобы дружба между нашими городами крепла и дальше!